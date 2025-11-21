ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Μυστακίδη: «Απομένει η ταυτόχρονη αποπληρωμή όλων ανεξαιρέτως των υφιστάμενων χρεών»

Οnsports team

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε για το τελευταίο και καθοριστικό βήμα που απομένει από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, προκειμένου να γίνει αυτός ο νέος μεγαλομέτοχος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση της ΕΕΑ να χορηγήσει άδεια στην εταιρία ALPHA SPORTS GROUP ιδιοκτησίας του κ.Μυστακίδη, προκειμένου να αποκτήσει το πλειοψηφικό ποσοστό μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς των μετοχών της ΚΑΕ απομένει μόνο η συμφωνηθείσα από την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 ταυτόχρονη αποπληρωμή όλων ανεξαιρέτως των υφιστάμενων σήμερα χρεών, το ύψος των οποίων έχει πιστοποιηθεί από τον σχετικό οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε.