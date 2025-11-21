Ομάδες

ΑΕΚ: Η θέση για το ενδεχόμενο αναβολής στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό
Onsports Team 21 Νοεμβρίου 2025, 16:26
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Η θέση για το ενδεχόμενο αναβολής στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο περί αναβολής του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, καθώς η γενική απεργία που έχει προγραμματιστεί στην Ιταλία δεν θα επηρεάσει τις μετακινήσεις της ομάδας.

Έτσι, ο αγώνας της επόμενης Κυριακής (30/11) στις 21:00 στη Λεωφόρο θα διεξαχθεί κανονικά.

«Δεν υπάρχει θέμα αιτήματος αναβολής για το ματς με τον Παναθηναϊκό», ήταν η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, κλείνοντας οριστικά το ζήτημα που δημιουργήθηκε με την ιταλική απεργία, η οποία θα διαρκέσει από το βράδυ της Πέμπτης (27/11) έως και την Παρασκευή (28/11).

Καθώς η απεργία δεν επηρεάζει τελικά το ταξιδιωτικό πλάνο της Ένωσης, η αποστολή θα κινηθεί κανονικά και το ντέρμπι αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα.



