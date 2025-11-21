Λιονέλ Μέσι: «Λύγισε» με συγκινητικό βίντεο για το βραβείο του πιο αγαπητού παίκτη στην Μπαρτσελόνα

Onsports Team

Ο Λιονέλ Μέσι συγκινήθηκε με τις εκδηλώσεις λατρείας από φιλάθλους της Μπαρτσελόνα προς το πρόσωπό του.

Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε πριν 4,5 χρόνια από την Μπαρτσελόνα, έχοντας γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία της για 17 συναπτά έτη.

Ωστόσο η σχέση που έχει αναπτύξει με τους «μπλαουγκράνα» είναι τόσο δυνατή που δεν σβήνει ποτέ.

Ακόμη μία απόδειξη δόθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19/11) με την παρουσία του στο 8ο Gala Valores del Deporte που διοργάνωσε η καταλανική εφημερίδα “Sport” στην Μαδρίτη.

Ο Μέσι παρέλαβε το βραβείο του πιο αγαπητού παίκτη στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, το οποίο κέρδισε μετά από ψηφοφορία στην οποία πήραν μέρος οι φίλαθλοι.

Μάλιστα, ο Αργεντινός συγκινήθηκε πολύ με το βίντεο που προβλήθηκε και το οποίο περιελάμβανε δηλώσεις από κόσμο που τον αγαπά.

«Ήθελα να περάσω ολόκληρη την καριέρα μου στην Μπαρτσελόνα. Δυστυχώς τα πράγματα εξελίχτηκαν διαφορετικά αλλά είμαι ευγνώμων για αυτό το βραβείο. Έτσι όπως τώρα η κατάσταση, το πιθανότερο είναι να παραμείνω στο Μαϊάμι για μερικά χρόνια ακόμη.

Θα επιστρέψουμε όμως στην Βαρκελώνη επειδή, όπως έχω πει πάντα, είναι το μέρος μου και το σπίτι μου. Μας λείπει πολύ οπότε θα επιστρέψουμε εκεί», τόνισε μεταξύ άλλων ο Μέσι κατά την παραλαβή του ξεχωριστού βραβειου.