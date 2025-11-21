ΕΣΑΚΕ: Πρόστιμο στον Ηλία Παπαθεοδώρου

Οnsports Τeam

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για το παιχνίδι του Αμαρουσίου με την ΑΕΚ.

Όπως έγινε γνωστό από τον ΕΣΑΚΕ, ο προπονητής του Αμαρουσίου Ηλίας Παπαθεοδώρου τιμωρήθηκε με 5.000 ευρώ για δυσφημιστικά σχόλια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

1. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) για το παράπτωμα της μη συμμετοχής του προπονητή της Ηλία Παπαθεοδώρου στη συνέντευξη Τύπου και στο Flash Interview του αγώνα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ - Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ Νέα Κ.Α.Ε 2014), που διεξήχθη την 15-11-2025 και

2. Επιβάλλεται στον Ηλία Παπαθεοδώρου, Προπονητή της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, για δηλώσεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος και που έλαβαν χώρα στον ως άνω αγώνα.