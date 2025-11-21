ΕΕΑ: «Πράσινο φως» στον Μυστακίδη για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έδωσε το «πράσινο φως» για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ιστορική μέρα για τον Δικέφαλο, καθώς η ΕΕΑ ενέκρινε τον φάκελο που απέστειλε την περασμένη Τρίτη (18/11) η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, η οποία θα έχει το δικαίωμα πλέον να αποκτήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Πλέον, οι μετοχές των Θανάση Χατζόπουλου (31,61%), Βαγγέλη Γαλατσόπουλου (23,77%) και Ηλία Βιολίδη (5,43%) αναμένεται να περάσουν και επίσημα στην κατοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη και να ξημερώσει μία νέα μέρα στο μπασκετικό τμήμα του Δικεφάλου.