ΕΕΑ: «Πράσινο φως» στον Μυστακίδη για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 21 Νοεμβρίου 2025, 14:14
BASKET LEAGUE

ΕΕΑ: «Πράσινο φως» στον Μυστακίδη για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έδωσε το «πράσινο φως» για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ιστορική μέρα για τον Δικέφαλο, καθώς η ΕΕΑ ενέκρινε τον φάκελο που απέστειλε την περασμένη Τρίτη (18/11) η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, η οποία θα έχει το δικαίωμα πλέον να αποκτήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Πλέον, οι μετοχές των Θανάση Χατζόπουλου (31,61%), Βαγγέλη Γαλατσόπουλου (23,77%) και Ηλία Βιολίδη (5,43%) αναμένεται να περάσουν και επίσημα στην κατοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη και να ξημερώσει μία νέα μέρα στο μπασκετικό τμήμα του Δικεφάλου.



