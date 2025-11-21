Ομάδες

Ολυμπιακός - Παρί: Με Γουόρντ οι Πειραιώτες, εκτός ο ΜακΚίσικ
Οnsports Τeam 21 Νοεμβρίου 2025, 16:59
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Παρί: Με Γουόρντ οι Πειραιώτες, εκτός ο ΜακΚίσικ

Ο Τάισον Γουόρντ θα είναι στην 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στην Παρί (21/11, 21:15), με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να μένει εκτός.

Ευχάριστα τα νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς ο Τάισον Γουόρντ θα να είναι κανονικά στην 12άδα για το παιχνίδι κόντρα στην Παρί (21/11, 21:15).

Ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε από ένα σφίξιμο στην γάμπα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά πλέον είναι καλά και θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό για την αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του στο ΣΕΦ.

Σε αντίθεση με τον Τάισον Γουόρντ, εκτός θα είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ, όπως φυσικά και οι Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ.



