ΠΑΟΚ: Στην ΕΕΑ ο φάκελος για μεταβίβαση της ΚΑΕ

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την ΕΕΑ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναμένεται να περάσει , εκτός απροόπτου, επίσημα στα χέρια του Τέλη Μυστακίδη.

Στην τελική ευθεία για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται η πλευρά του Τέλη Μυστακίδη.

Ο φάκελος με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έχει μεταβιβαστεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που αναμένεται να ορίσει ημερομηνία για τον έλεγχο των στοιχείων.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.

Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας», ανέφερε στην ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Τέλη Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.