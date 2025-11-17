Ομάδες

AEK: Στην Ελλάδα ο Μπράουν, ενσωματώνεται άμεσα στους «κιτρινόμαυρους»
INTIME NEWS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 17 Νοεμβρίου 2025, 18:30
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Στην Ελλάδα ο Μπράουν, ενσωματώνεται άμεσα στους «κιτρινόμαυρους»

Ο Γκρεγκ Μπράουν έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στην Ελλάδα, για λογαριασμό της ΑΕΚ, όπου θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο 24χρονος φόργουορντ είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της «Ένωσης», η οποία γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί.

Ο Αμερικανός, παρά το κουραστικό ταξίδι, έδειξε ευδιάθετος στην πρώτη επαφή που είχε με τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Τις επόμενες ημέρες θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι «κιτρινόμαυροι» επιστρέφουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Πέμπτη (20/11), καθώς το Σαββατοκύριακο δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, καθώς θα κάνουν το ρεπό τους.



