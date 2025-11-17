Ομάδες

Σαρωτική η Ντουμπάι πριν από τον Παναθηναϊκό (vid)
Aba-Liga
Οnsports Τeam 17 Νοεμβρίου 2025, 18:41
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Σαρωτική η Ντουμπάι πριν από τον Παναθηναϊκό (vid)

Με τον Μπούγκι Έλις να κάνει τρομερή εμφάνιση, η Ντουμπάι BC πέρασε από την έδρα της FMP με 107-91 και στρέφει το βλέμμα της στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Την αήττητη πορεία της στην Αδριατική Λίγκα συνεχίζει η Ντουμπάι (7-0), η οποία επικράτησε άνετα της FMP (3-3) με 107-91 εκτός έδρας, λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens (20/11, 21:15).

Ο Μπούγκι Έλις επιβεβαίωσε την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, σκοράροντας 28 πόντους με 6/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα, ενώ είχε επίσης 6 ασίστ και 2 κλεψίματα. Για την ομάδα του Γκόλεματς υπήρξαν ακόμα πέντε διψήφιοι, με τον Τζάστιν Άντερσον να σκοράρει 18 πόντους.

Ακολούθησε ο Κέναν Καμένιας με 13 και 9 ριμπάουντ, ο Κόστα Κόντιτς πέτυχε 12, ο Φίλιπ Πετρούσεφ είχε 11 μέσα σε μόλις 13 λεπτά συμμετοχής, ενώ στους 10 σταμάτησε ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ.

Η Ντουμπάι έρχεται πλέον στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, το βράδυ της Πέμπτης (20/11 - 21:15).

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 41-52, 67-79, 91-107

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ



