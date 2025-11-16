Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 17:40
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ

Στη 12άδα του «τριφυλλιού» ο Αμερικανός σέντερ για το πρώτο του εγώριο ματς – Με τις γνωστές απουσίες οι «πράσινοι».

Ο Κένεθ Φαρίντ μετά την εκπληκτική του διπλή εβδομάδα στην Euroleague, είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του στην GBL. Ο Αμερικανός που δηλώθηκε στη λίστα των ξένων αντί του Μάριους Γκριγκόνις, είναι στη 12άδα που επέλεξε ο Εργκίν Αταμάν.

Οι απουσίες για ακόμη ένα ματς είναι πολλές για τον Παναθηναϊκό. Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Βασίλης Τολιόπουλος, είναι εκτός. Μαζί φυσικά με τον Γκριγκόνις.

 Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Βραζιλία νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη σε δυνατό φιλικό τεστ στο Emirates
29 λεπτά πριν Η Βραζιλία νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη σε δυνατό φιλικό τεστ στο Emirates
BASKET LEAGUE
Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα
40 λεπτά πριν Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ
45 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Έμεινε πίσω η Athens Kallithea μετά την ισοπαλία με το Αιγάλεω
1 ώρα πριν Super League 2: Έμεινε πίσω η Athens Kallithea μετά την ισοπαλία με το Αιγάλεω
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved