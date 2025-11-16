Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ

Onsports Team

Στη 12άδα του «τριφυλλιού» ο Αμερικανός σέντερ για το πρώτο του εγώριο ματς – Με τις γνωστές απουσίες οι «πράσινοι».

Ο Κένεθ Φαρίντ μετά την εκπληκτική του διπλή εβδομάδα στην Euroleague, είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του στην GBL. Ο Αμερικανός που δηλώθηκε στη λίστα των ξένων αντί του Μάριους Γκριγκόνις, είναι στη 12άδα που επέλεξε ο Εργκίν Αταμάν.

Οι απουσίες για ακόμη ένα ματς είναι πολλές για τον Παναθηναϊκό. Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Βασίλης Τολιόπουλος, είναι εκτός. Μαζί φυσικά με τον Γκριγκόνις.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου