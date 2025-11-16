Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, Προμηθέας – Ολυμπιακός
Μετά την τέταρτη «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague, Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός «επιστρέφουν» στην Ελλάδα, για τους αγώνες τους στην GBL – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/11).
Το «τριφύλλι» επιστρέφει στο Telekom Center Athens, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν στην Πάτρα.
Ο Παναθηναϊκός, μετά από τις νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη, υποδέχεται (18:15, ΕΡΤ2 Σπορ) τον Άρη, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει (16:00, ΕΡ2 Σπορ) με τον Προμηθέα, θέλοντας να αφήσει πίσω του την «σκληρή» ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο.
Η αυλαία του προγράμματος της Κυριακής (16/11) ανοίγει στη Θεσσαλονίκη, με την αναμέτρηση Ηρακλής – Κολοσσός (13:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (16/11):
|
10:00
|
Novasports 5HD
|
ΟΝΕ
|
173 - Διοργάνωση 2025, Τόκιο
|
10:35
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Βαλένθια (Warm Up)
|
11:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto3 2025
|
Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
|
12:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Αναντολού Εφές – Μπαχτσεσεχίρ
|
Turkish Basketball Super League 2025-26
|
13:00
|
Novasports 6HD
|
DP World Tour Championship
|
4η μέρα, Ντουμπάι
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto2 2025
|
Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
|
13:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Ηρακλής – Κολοσσός
|
Stoiximan GBL
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Βαλένθια – Τενερίφη
|
ACB Liga Endesa 2025-26
|
14:00
|
Action 24
|
Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής
|
Greek Super League 2 2025-2026
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
|
16:00
|
Novasports Prime
|
Πορτογαλία – Αρμενία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
16:00
|
Novasports Start
|
Ουγγαρία – Ιρλανδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Nitto ATP Finals 2025
|
Τελικός Διπλού
|
16:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Προμηθέας – Ολυμπιακός
|
Stoiximan GBL
|
18:15
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ - Άρης betsson
|
Stoiximan GBL
|
18:30
|
Mega News
|
Ολυμπιακός – Πανιώνιος
|
Α1 Γυναικών Volley League
|
19:00
|
Novasports Prime
|
Αλβανία – Αγγλία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:00
|
Novasports Start
|
Ουκρανία – Ισλανδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:00
|
Novasports 2HD
|
Σερβία – Λετονία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:00
|
Novasports 1HD
|
Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Nitto ATP Finals 2025
|
Τελικός Μονού
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε
|
Turkish Basketball Super League 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια
|
ACB Liga Endesa 2025-26
|
20:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Καλαμάτα – Ολυμπιακός
|
Volley League Ανδρών 2025-26
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:45
|
Novasports Prime
|
Ιταλία – Νορβηγία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Start
|
Ισραήλ – Μολδαβία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Σαραγόσα – Ουέσκα
|
Ποδόσφαιρο
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μπόστον Σέλτικς - Λος Άντζελες Κλίπερς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
01:15
|
Action 24
|
Μπόκα Τζούνιορς – Τίγκρε
|
Liga Profesional Clausura