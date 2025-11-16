Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, Προμηθέας – Ολυμπιακός

INTIME SPORTS

Μετά την τέταρτη «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague, Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός «επιστρέφουν» στην Ελλάδα, για τους αγώνες τους στην GBL – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/11).

Το «τριφύλλι» επιστρέφει στο Telekom Center Athens, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν στην Πάτρα.

Ο Παναθηναϊκός, μετά από τις νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη, υποδέχεται (18:15, ΕΡΤ2 Σπορ) τον Άρη, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει (16:00, ΕΡ2 Σπορ) με τον Προμηθέα, θέλοντας να αφήσει πίσω του την «σκληρή» ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο.

Η αυλαία του προγράμματος της Κυριακής (16/11) ανοίγει στη Θεσσαλονίκη, με την αναμέτρηση Ηρακλής – Κολοσσός (13:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

