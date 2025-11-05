Ομάδες

Σοκ στον Πανιώνιο: Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Λούντζης
Οnsports Τeam 05 Νοεμβρίου 2025, 14:15
BASKET LEAGUE / Πανιώνιος

Σοκ στον Πανιώνιο: Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Λούντζης

Σε σοκ άπαντες στην ομάδα του Πανιωνίου μετά την διάγνωση του τραυματισμού του Μιχάλη Λούντζη, ο οποίος κάνει λόγο για ρήξη πρόσθιου χιαστού, με τον Έλληνα παίκτη να χάνει όλη τη σεζόν. 

Οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων του Πανιωνίου, αναφορικά με τον τραυματισμό του Μιχάλη Λούντζη, επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο Έλληνας παίκτης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα χάσει όλη τη σεζόν.

Σημειώνεται πως είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα του που παθαίνει τέτοιον τραυματισμό, καθώς είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού και τον Απρίλιο του 2019, όταν αγωνιζόταν στο Λαύριο.

Φέτος ο Λούντζης, που θα χάσει και τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας στα παράθυρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε 11,8 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο με τον Πανιώνιο σε πρωτάθλημα και EuroCup.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε, ο Μιχάλης Λούντζης υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού. Ο αθλητής θα χειρουργηθεί άμεσα. Ευχόμαστε στον Μιχάλη να είναι σιδερένιος και σύντομα να βρίσκεται στα γήπεδα.



