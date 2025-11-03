Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Ζόραν Λούκιτς

Οnsports Τeam

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Ζόραν Λούκιτς.

Μετά το τέλος της συνεργασίας του Γιώργου Σιγάλα με τον Ηρακλή και τη μεταβατική περίοδο του Σωτήρη Καραποστόλου, η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Ζόραν Λούκιτς ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Zoran Lukic, ο οποίος θα είναι προπονητής της ομάδας μας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Ο Σέρβος τεχνικός γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1971 στο Βελιγράδι. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1995 ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της Beopetrol, όπου δούλεψε μέχρι το 2004 ως συνεργάτης διαφόρων προπονητών, μεταξύ των οποίων και ο Zoran Slavnic, ο οποίος εργάστηκε στον Ηρακλή τη σεζόν 1996-1997.

Τον Αύγουστο του 2006 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της δεύτερης ομάδας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Δύο χρόνια αργότερα (2008) συμφώνησε με τη Nizhny Novgorod, την οποία οδήγησε στην πρώτη κατηγορία του ρωσικού πρωταθλήματος, μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2009-2010.

Τον Ιούνιο του 2013 υπέγραψε επέκταση της συνεργασίας του με τη ρωσική ομάδα, για άλλα δύο χρόνια. Στο τέλος της σεζόν 2013-2014 οι δύο πλευρές διέκοψαν τη συνεργασία τους.