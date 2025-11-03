Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Ζόραν Λούκιτς
Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Ζόραν Λούκιτς.
Μετά το τέλος της συνεργασίας του Γιώργου Σιγάλα με τον Ηρακλή και τη μεταβατική περίοδο του Σωτήρη Καραποστόλου, η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Ζόραν Λούκιτς ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:
«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Zoran Lukic, ο οποίος θα είναι προπονητής της ομάδας μας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η τουρκική Banvit, από την οποία αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2015.
Τον Μάρτιο του 2017 επέστρεψε στη Nizhny Novgorod από το πόστο του Sports Director (Αθλητικός Διευθυντής) κι έναν μήνα μετά έγινε ο νέος προπονητής της ομάδας.
Τη σεζόν 2020-2021 έφτασε με τη ρωσική ομάδα στο Final-8 του Basketball Champions League και αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της διοργάνωσης. Η συνεργασία του με τη Nizhny Novgorod ολοκληρώθηκε, μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024, συμπληρώνοντας μια επταετία στη δεύτερη θητεία του.
Τον Οκτώβριο του 2021 συμφώνησε με τη ρωσική Ομοσπονδία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής ομάδας των Ανδρών.
Επίσης, το 2006 ήταν προπονητής της Εθνικής Ινδίας, ενώ το 2008 ήταν μέλος του τεχνικού τιμ της Εθνικής Ρωσίας U16, που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα».