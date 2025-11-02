Ξέσπασμα Ηλία Παπαθεοδώρου: «Παίζεται κουκλοθέατρο στο ελληνικό μπάσκετ»

Onsports Team

Ο προπονητής του Αμαρουσίου αντέδρασε για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ μετά το παιχνίδι με τη Μύκονο.

Η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, δεν επιτρέπει σε κανέναν να μείνει ήρεμος. Κάτι που φάνηκε από την αντίδραση του Ηλία Παπαθεοδώρου. Ο προπονητής του Αμαρουσίου στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με την Μύκονο, μίλησε για «κουκλοθέατρο» που παίζεται στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στην Μύκονο για τη νίκη, ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Μύκονος το έλεγξε στο μεγαλύτερο διάστημα. Κάναμε την αντεπίθεσή μας αλλά στο τέλος δεν ολοκληρώσαμε.

Από το Μαρούσι λείπουν αρκετά πράγματα. Θέλουμε δουλειά, πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, δυνατοί, επιθετικοί για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος σε αυτό το κουκλοθέατρο που παίζεται στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι ένα κουκλοθέατρο. Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης.

Είπα εγώ κάτι για την διαιτησία; Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης, παίζουμε ένα κουκλοθέατρο. Έρχονται κάποιοι ηθοποιοί και εμείς σαν μαριονέτες ακολουθούμε. Ωραία περνάμε. Και σήμερα και χθες και πριν δύο εβδομάδες, ωραία περνάμε».