ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: «Τρελάθηκε» ο Λουτσέσκου!

EUROKINISSI

Onsports Team

Ικανοποιημένος από την εικόνα που είχαν οι παίκτες του στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικέφαλου του Βορρά» έκανε λόγο για τέλειο ματς από τους «ασπρόμαυρους», αν και είχε… παράπονο από την έκταση της νίκης, μια και ήθελε περισσότερα τέρματα.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς του ΠΑΟΚ ανέφερε στην κάμερα της Nova:

«Τέλειο παιχνίδι. Άλλη μια νίκη σε ντέρμπι. Νικήσαμε στα ντέρμπι. Και αυτό πρέπει να μας δώσει αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα για το ότι πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι να παλεύουμε για να πετύχουμε όσα θέλουμε.

Με όλο τον σεβασμό προς τον αντίπαλο, κυριαρχήσαμε και στα δυο ημίχρονα και το μόνο στενάχωρο είναι ότι δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ. Με πολλές περίεργες καταστάσεις και με τραυματισμούς, πήραμε τη νίκη σε ένα δύσκολο χρονικό σημείο.

Θέλω να καταλάβουν οι παίκτες μου ότι όταν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε ωραία πράγματα».