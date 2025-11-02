Greek Basketball League: Ματς «θρίλερ» και νίκη για τη Μύκονο – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Onsports Team

Το Μαρούσι έκανε μεγάλη επιστροφή στο ματς, με τον Άπλμπι να δίνει τη νίκη στην ομάδα της Μυκόνου με 77-75, την πρώτη εντός έδρας στην ιστορία της στη «μεγάλη» κατηγορία.

Στο ματς που «έκλεισε» την αυλαία της 5ης αγωνιστικής στην GBL, η Μύκονος πήρε την πρώτη εντός έδρας νίκη της ιστορίας της. Σε ματς που έγινε ντέρμπι σχεδόν απ’ το… πουθενά, επικράτησε 77-75 του Αμαρουσίου, το οποίο έκανε σπουδαία αντεπίθεση αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε.

Το ματς ήταν για γερά νεύρα. Ειδικά στο φινάλε του όπου ενώ όλα έδειχναν να έχουν κριθεί, το Μαρούσι έκανε επική αντεπίθεση. Βρέθηκε στο -18, όμως με σερί 0-18 ισοφάρισε σε 75-75. Στα 7’’ πριν το τέλος ο Άπλμπι ευστόχησε για το 77-75 και στην τελευταία επίθεση οι φιλοξενούμενοι έκαναν λάθος με τον Μέικον και έτσι το ματς κρίθηκε.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 63-51, 77-75

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 12 (1), Μουρ 6, Ρέι 13 (1), Σκουλίδας 5 (1), Έβανς 10, Καββαδάς 6, Γερομίχαλος 2, Ερμίδης, Σιδηροηλιάς, Μάντζαρης 2, Χέσον 11 (1), Κάναντι 10 (1)

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Σαλας 19 (1), Χατζηδάκης 2, Κινγκ 8, Καλαϊτζάκης 2, Περάντες 4, Ρέινολντς 12 (2), Καρακώστας, Μέικον 12 (2), Νικολαϊδης, Ουίλιαμς 16, Γιαννόπουλος

GREEK BASKETBALL LEAGUE - 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Περιστέρι-ΑΕΚ 79-66

Κολοσσός Ρ.-Πανιώνιος 78-76

Άρης-ΠΑΟΚ 73-78

Προμηθέας Π.-Καρδίτσα 91-62

Ολυμπιακός-Ηρακλής 103-87

Μύκονος-Μαρούσι 77-75

ΡΕΠΟ: Παναθηναϊκός AKTOR

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 10

ΑΕΚ 9

ΠΑΟΚ 9

Παναθηναϊκός 7 -4αγ.

Περιστέρι 7 -4αγ.

Κολοσσός Ρ. 7

Προμηθέας Π. 7

Καρδίτσα 6 -4αγ.

Μύκονος 6 -4αγ.

Άρης 6

Ηρακλής 6

Mαρούσι 5 -4αγ.

Πανιώνιος 5