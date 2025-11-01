Greek Basketball League: Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ, ο Κολοσσός στο τέλος τον Πανιώνιο

Onsports Team

Το Περιστέρι επικράτησε της Ένωσης 79-66 και την ανάγκασε στην πρώτη της ήττα, ενώ ο Κολοσσός με καλάθι στο τέλος επιβλήθηκε 78-76 του Πανιώνιου.

Η 5η αγωνιστική της GBL άρχισε με την ΑΕΚ να γνωρίζει την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Υπεύθυνο το Περιστέρι, με την ομάδα των δυτικών προαστίων να επικρατεί 79-66 της Ένωσης με «όπλο» την εξαιρετική άμυνα.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 43-40, 57-54, 79-66

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (1), Καρδένας 7, Βαν-Τούμπεργκεν 13 (1), Πέιν 2, Γιάνκοβιτς 7, Ιτούνας, Μουράτος, Αμπερκρόμπι 10, Κακλαμανάκης 8, Χάρις 11 (2)

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 3, Φλιώνης 9, Μπάρτλεϊ 11 (2), Αρμς 2, Σίλβα 8, Σκορδίλης, Κατσίβελης 8 (2), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας 11 (1), Χαραλαμπόπουλος 5

Ενώ το σερί της ΑΕΚ «έσπασε», το αρνητικό του Πανιώνιου συνεχίζεται. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ηττήθηκε στη Ρόδο από τον Κολοσσό με 78-76, με τον Χρυσικόπουλο να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι για τους γηπεδούχους. Έτσι οι «κυανέρυθροι» συνεχίζουν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 34-42, 55-65, 78-76

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Χαβιέ Καράσκο): Κολοβέρος 11, Πετρόπουλος 3, Τέιλορ 13 (1), Γκαλβανίνι 4, Άκιν 9, Γκούντγουιν 7, Καράμπελας 14 (2), Καμαριανός, Χρυσικόπουλος 12 (2), Καλαϊτζάκης 1, Κουρουπάκης, ΜακΚλάναχαν 4 (1)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ηλίας Ζούρος): Ουότσον 17, Σταρκς 11 (1), Πάπας 19 (5), Λιουις 7 (1), Κρούζερ 7 (1), Τσαλμπούρης 10 (1), Οικονομόπουλος, Πατρίκης, Γκίκας 5 (1)