Λιμνιάτης: «Χρειάζεται βελτίωση η εικόνα μας και υγεία»

Ο Γιώργος Λιμνιάτης σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Προμηθέα από τον Παναθηναϊκό τόνισε πως η εικόνα της ομάδας του χρειάζεται λίγο βελτίωση, ενώ σημείωσε πως πρέπει να μείνουν υγιείς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νομίζω ότι κρατάμε τα πρώτα 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου που ήμασταν ανταγωνιστικοί. Τη διάθεση των νέων παιδιών προς το τέλος του παιχνιδιού που έπαιξαν. Και κάποιες συνεργασίες που είχαμε στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Έρχονται σπουδαία πολύ σημαντικά παιχνίδια για εμάς ξεκινώντας από την Καρδίτσα. Θέλουμε να είμαστε υγιείς και να προπονηθούμε. Η εικόνα μας χρειάζεται πολύ μεγάλη βελτίωση. Είχαμε διαδοχικούς αγώνες για το BCL και δεν μπορέσαμε να προπονηθούμε. Είναι πάντα δύσκολο γιατί έχουμε νεαρά παιδιά. Καλούνται νέοι Έλληνες παίκτες να πάρουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή είναι η δουλειά μας, πρέπει να ισορροπήσουμε, να έχουμε καλή εικόνα, να παίρνουμε αποτελέσματα και να προχωράμε. Δεν είναι μόνο δική μου διάθεση να βγάλουμε παίκτες. Είναι ο οργανισμός. Εκτός από την καλή εικόνα και το αποτέλεσμα που μετράει, θέλουμε να δώσουμε τον χρόνο στα παιδιά που έχουν βγει από το πρόγραμμα του Προμηθέα ή που αποκτήσαμε, να δώσουν το στίγμα τους στην ομάδα και να δείξουν ότι έχουν το ταλέντο και τις εικόνες να είναι σημαντικοί για την ομάδα μας. Δεν είναι μόνο δική μου θέληση να το κάνω αλλά ένας συνδυασμός.».