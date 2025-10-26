Aταμάν: «Με τη φανέλα δε μπορούμε να κερδίσουμε κανένα ματς»

Onsports Team

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για την νίκη της ομάδας του επί του Προμηθέα αλλά και για την δύσκολη εβδομάδα που έπεται με παιχνίδια κόντρα σε Μακάμπι και Μονακό και στάθηκε στο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κατά την προετοιμασία της ομάδας του.

Η άμυνα ήταν το σημείο... κλειδί για την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Προμηθέα, σύμφωνα με τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος ζήτησε προσοχή εν όψει της αναμέτρησης της ομάδας του με τη Μακάμπι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ:

«Μετά το δεύτερο δεκάλεπτο παίξαμε επιθετική άμυνα για να κερδίσουμε εύκολες κατοχές. Κάθε νίκη είναι καλή αλλά σίγουρα τώρα έχουμε μία διπλή εβδομάδα με δύο αγώνες. Ο Γιούρτσεβεν και ο Μήτογλου μας βοήθησαν πολύ. Παίζουμε με τη Μακάμπι την Τρίτη και μετά με τη Μονακό. Έχουμε τραυματίες παίκτες και ελπίζω να έχουμε κάποιους μαζί μας την Τρίτη. Το επίπεδο του μπάσκετ είναι εντελώς διαφορετικό. Η Μακάμπι νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με έναν πόντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο κι έχασε από τον Ολυμπιακό με έναν πόντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι πάντα δύσκολα τα παιχνίδια με τη Μακάμπι. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι στη διπλή εβδομάδα τόσο σωματικά όσο και πνευματικά».

Λίγη ώρα αργότερα ο Εργκίν Αταμάν τα είπε.. έξω από τα δόντια στέλνοντας μήνυμα προς όλους. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός δε μπορεί να κερδίζει παιχνίδι μόνο με τη φανέλα του, ενώ είπε ότι για να πάει η ομάδα στον σωστό δρόμο πρέπει να βρει τη σωσωτή νοοοτροπία. Αλλά αυτό δε μπορεί να το κάνει ο ίδιος αν οι παίκτες δεν είναι στην προπόνηση.

«Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να πω κάτι για τους τραυματίες. Θα το ξέρω αύριο από την προπόνηση που θα κάνουμε. Αν δεν έχουμε αρκετούς παίκτες θα χρειαστεί να φέρουμε κάποιους από τις ακαδημίες. Αυτή είναι η κατάσταση στον σύλλογο.

Κάθε ματς φέτος είναι πολύ δύσκολο στην Ευρωλίγκα. Αν δεν βρούμε την νοοτροπία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια θα είναι δύσκολη σεζόν για εμάς.

Δεν ξέρω για τον Λεσόρ. Δεν ξέρω αν θα παίξουν οι Χολμς και Χουάντσο θα παίξουν, δε έχω στο μυαλό μου τον Λεσόρ. Δεν ξέρω, δεν έχω κάποια ενημέρωση.

Η αλήθεια είναι πως αν δεν είμαστε έτοιμοι δεν θα κερδίσουμε, όσο κόσμος και να έρθει στο ματς. Ο Παναθηναϊκός με την φανέλα δεν μπορεί να κερδίσει κανένα ματς. Οι παίκτες πρέπει να το αποδείξουν στο παρκέ. Είναι ευθύνη μου να τους προετοιμάσω αλλά αν οι παίκτες δεν είναι στην προπόνηση πώς μπορώ να το κάνω; Αυτό είναι ένα πρόβλημα του σταφ».