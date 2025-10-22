Κολοσσός: Ανακοίνωσε ΜακΚλάναχαν

Οnsports Τeam

Σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα της Ρόδου ανακοινώντας την απόκτηση του Ντέξτερ ΜακΚλάναχαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ντέξτερ ΜακΚλάναχαν.

Ο Ντέξτερ ΜακΚλάναχαν είναι γεννημένος στις 21 Ιουλίου του 1997 στις ΗΠΑ και με ύψος 1.93μ. αγωνίζεται ως γκαρντ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε στο Savannah State από το 2015 μέχρι το 2018, ενώ τη σεζόν 2019/20 έπαιξε στο Nicholls State.

Τη σεζόν 2022/23 μετακόμισε στη Βραζιλία για την Σεαρένσε, στην οποία έμεινε μέχρι το 2025. Φέτος, ο ΜακΚλάναχαν αγωνίστηκε στο Μεξικό με τη Μινέρος ντε Σακατέκας, όπου είχε κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2 ασίστ».