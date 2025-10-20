Ομάδες

Stoiximan GBL: MVP ο Σαλάς του Αμαρουσίου
Οnsports Τeam 20 Οκτωβρίου 2025, 13:37
BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: MVP ο Σαλάς του Αμαρουσίου

MVP της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος αναδείχθηκε ο Μακσίμ Σαλάς του Αμαρουσίου, μετά τη ματσάρα κόντρα στον Άρη. 

Μετά από μια απίστευτη ματσάρα, διάρκειας 50 λεπτών, το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη επί του Άρη στο κλειστό του Αγίου Θωμά έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον Μακσίμ Σαλάς. 

Ο παίκτης της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου, μάλιστα, αναδείχθηκε και κορυφαίος παίκτης για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. 

Ο Σαλάς στην νίκη της ομάδας του σημείωσε  ένα πληθωρικό νταμπλ-νταμπλ με 18 πόντους (6/7 δίποντα) και 13 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Παράλληλα κατέβασε και 4 ασίστ, έχοντας 28 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.



