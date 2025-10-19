Ομάδες

Τι Τζέι Σορτς: «Στόχος οι νίκες σε κάθε παιχνίδι και η κατάκτηση κάθε τίτλου»
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 18:54
BASKET LEAGUE

Τι Τζέι Σορτς: «Στόχος οι νίκες σε κάθε παιχνίδι και η κατάκτηση κάθε τίτλου»

Ο Αμερικανός γκαρντ που έκανε εξαιρετικό ματς στη Ρόδο, μίλησε για τον Παναθηναϊκό AKTOR που με τους αγώνες θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο.

Έτοιμος να φέρει ταχύτητα και δημιουργία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR είναι ο Τι Τζέι Σορτς. Αυτό δήλωσε ο ίδιος μετά τη νίκη στην έδρα του Κολοσσού. Ο Αμερικανός τόνισε μάλιστα πως μέσα απ’ τους αγώνες θα βελτιώνεται τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα.

Οι δηλώσεις του Σορτς:

Για το δύσκολο πρόγραμμα με τη «διαβολοβδομάδα» που πέρασε: «Ήταν μια μεγάλη βδομάδα, είναι ωραίο να τελειώνουμε με ακόμα μία νίκη και τώρα θα ξεκουραστούμε για λίγο. Πρέπει να βρίσκεις την ισορροπία σου και να κάνεις εξτρά δουλειά, ήμασταν στον δρόμο για καιρό, πρέπει να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι».

Για τον Παναθηναϊκό: «Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να μαθαίνουμε ο καθένας τον συμπαίκτη του, τις συνήθειες μας. Είμαστε επαγγελματίες και έξυπνοι παίκτες. Οσο περισσότερο παίζουμε μεταξύ μας τόσο θα βελτιωνόμαστε».

Για τον στόχο της ομάδας και τον δικό του: «Ο στόχος είναι να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και κάθε τίτλο. Υπάρχουν υψηλά στάνταρ εδώ, πολλοί μας κοιτάνε και σε κάθε παιχνίδι που βγαίνουμε στο παρκέ πρέπει να κερδίζουμε. Θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστώ ακόμα καλύτερα. Μπορώ να φέρω ταχύτητα, ενέργεια, οργάνωση μαζί με Γκραντ, Ναν και Σλούκα. Στο τέλος της σεζόν ελπίζω να είμαι ικανοποιημένος με όσα θα έχουμε πετύχει».



