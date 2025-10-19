Ομάδες

Αταμάν: «Ικανοποιημένοι απ’ το αποτέλεσμα, θέλαμε να ξεκουράσουμε παίκτες»
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 18:32
BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Ικανοποιημένοι απ’ το αποτέλεσμα, θέλαμε να ξεκουράσουμε παίκτες»

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού στη Ρόδο επί του Κολοσσού.

Παρά τις απουσίες λόγω ξεκούρασης παικτών, ο Παναθηναϊκός AKTOR δε συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Η επικράτηση των «πράσινων» ικανοποίησε τον Εργκίν Αταμάν όπως δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο κόουτς του «τριφυλλιού»:

«Είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα γιατί προερχόμαστε από μια διπλή εβδομάδα με δύσκολα παιχνίδια. Την Τετάρτη στην Αθήνα και την Παρασκευή στην Πόλη. Θέλαμε να ξεκουράσαμε κάποιους παίκτες που πήραν πολλά λεπτά, όπως ο Σλούκας, ο Όσμαν και ο Χουάντσο και για αυτό έπαιξαν παίκτες που δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι, μετά από ένα απαιτητικό πρόγραμμα».



