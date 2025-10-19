Κολοσσός Ρ. - Παναθηναϊκός AKTOR 67-90: Πέτυχε τον στόχο του σε έναν αγώνα που δεν τελείωνε ποτέ

ONSports Team

Σε ένα καταπράσινο γήπεδο ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Κολοσσού με 90-67, με τους διαιτητές της αναμέτρησης να... γράφουν ιστορία με τις αποφάσεις τους και τον χρόνο που τελικά κράτησε ο αγώνας. Αγωνία για Χολμς

Ο Παναθηναϊκός "έκλεισε" μια πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική εβδομάδα παίρνοτας την 3η του νίκη σε 4 αναμετρήσεις. Μετά την ήττα στο ΣΕΦ και τις δύο νίκες στη EuroLeague οι "πράσινοι" επικράτησαν του Κολοσσού με χαρακτηριστική άνεση και επέστρεψαν στις νίκες εντός των τοιχών.

Η νίκη όμως περνάει σε δεύτερη μοίρα, μιας και στις πρώτες φάσεις του αγώνα ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να περάσει εκτός και να μην αγωνιστεί ξανά, με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να έχει... δουλειά με το που επιστρέψει η ομάδα στην Αθήνα, ώστε να φανεί άμεσα η ακριβής κατάστασή του.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε στο κλειστό της Ρόδου για να δώσει τον τέταρτο αγώνα του στις τελευταίες 8 ημέρες και ο Εργκίν Αταμάν είχε ξεκάθαρο στόχο να δώσει ανάσες σε παίκτες που έχουν τραβήξει κουπί. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τους Τσέντι Όσμαν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Οι “πράσινοι” μπήκαν για να… τελειώνουν νωρίς στο ματς, αλλά τα πράγματα δεν ήταν καλά γι αυτούς, μιας και στις πρώτες φάσεις ο Ρισόν Χολμς πέρασε εκτός λόγω προβλήματος στον προσαγωγό και δεν αγωνίστηκε ξανά.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν από τους παίκτες που είχαν όρεξη και οδήγησε στην ομάδα του στο 5-10, στο πρώτο τρίλεπτο, είτε σκοράροντας, είτε δημιουργώντας. Ο Ναν ανέβασε κι άλλο τη διαφορά, 5-12, αλλά η εμπειρία του Πετρόπουλο έδωσε λύσεις στους γηπεδούχους οι οποίοι μείωσαν σε 11-12. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν είχε πρόβλημα και με 4 συνεχόμενους πόντους από τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, αλλά και 6 συνεχόμενους από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο “έκλεισε” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 15-28.

Χαλαρός και επιβλητικός και στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός

Στο δεύτερο δεκάλεπτο αυτοί που είχαν περισσότερη όρεξη στον αγώνα ήταν οι διαιτητές οι οποίοι δε σταμάτησαν να… σφυρίζουν. Ο Παναθηναϊκός πήγε γρήγορα το σκορ στο 15-20 και από εκεί και έπειτα πάτησε το πόδι του στο… φρένο. Ο Αταμάν προχωρούσε σε συνεχείς αλλαγές σε πρόσωπα και σχήματα. Η απουσία του Χολμς, έφερε τον Κουζέλογλου στο “5”, με τον Ρογκαβόπουλο στο “4” και τον Γκαλβανίνι στο σημείο αυτό να προσπαθεί να μειώσει και να ρίχνει τη διαφορά στους 10 πόντους. Ο Κουζέλογλου συνέχισε να αγωνίζεται και στο “4” με τον Παναθηναϊκό να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το σκορ στο 36-49.

Και όλα αυτά σε ένα ημίχρονο το οποίο κράτησε για μία ώρα και 10 λεπτά με τους διαιτητές να σφυρίζουν ασταμάτητα και να μην αφήνουν τις ομάδες να παίξουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος έχοντας εκτελέσει 43 βολές. 24 ο Κολοσσός, 19 ο Παναθηναϊκός.

Μείωσε στους 8 ο Κολοσσός αλλά δεν απειλούσε

Στην τρίτη περίοδο ο Αταμάν αποφάσισε να αφήσει το small ball και παρά τα προβλήματα να πάει σε μια πιο νορμάλ συνθήκη με τους Γιούρτσεβεν στο “5” και Μήτογλου στο “4”. Και αυτοί ήταν οι παίκτες που “πυροβόλησαν” από μακριά για να πάει ο Παναθηναϊκός στο +14. Με ένα τρίποντο του Τούρκου από την κορυφή και ένα δίποντο του Μήτογλου, που πατούσε τη γραμμή, οι “πράσινοι” προηγήθηκαν με 42-56, με το σκορ στο 25’ να είναι στο 47-56, χάρις στις επιθετικές πρωτοβουλίες του Γκαλβανίνι. Στη συνέχεια οι διαιτητές λίγο ήθελαν να γράψουν… ιστορία, μετρώντας τρίποντο του Πετρόπουλου το οποίο είχε μπει αφού οι ίδιοι είχαν διακόψει το παιχνίδι, με τον Αταμάν να διαμαρτύρεται έξαλλα και τελείως να δικαιώνεται. Τα σφυρίγματα έδιναν και… έπαιρναν με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 55-67.

Στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου ο Παναθηναϊκός πάτησε το πόδι του στο γκάζι παίρνοντας τις μεγαλύτερες διαφορές που είχε σε όλο το ματς. Στο 35' το σκορ ήταν 59-77 με τους "πράσινους" να έχουν ρίξει τίτλους τέλους στον αγώνα πολύ πριν της ώρας τους. Ο Σορτς με σουτ τριών πόντων άνοιξε τη διαφορά και πάνω από τους 20 πόντους, 59-80, με τους "πράσινους" να φτάνουν στην τελική επικράτηση με σκορ 67-90.

Τα Δεκάλεπτα: 15-28, 36-49, 55-67, 67-90.

