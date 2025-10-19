Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον Κολοσσό ο σέντερ του Παναθηναϊκού αισθάνθηκε τράβηγμα στον προσαγωγό και πέρασε εκτός, ενώ δεν πρόκειται να αγωνιστεί ξανά.

Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο, μιας και οι "πράσινοι" έχασαν τον Ρισόν Χολμς.

Στη δεύτερη κιόλας φάση του αγώνα ο Αμερικανός σέντερ αισθάνθηκε τράβηγμα στον προσαγωγό και πέρασε εκτός. Το ιατρικό επιτελείο τον συνόδευεσε στα αποδυτήρια και με μια πρώτη διάγνωση έγινε λόγος για τράβηγμα στον προσαγωγό με την πιο ενδελεχή εξέταση να γίνεται με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα.