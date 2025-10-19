Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 19 Οκτωβρίου 2025, 16:16
BASKET LEAGUE

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον Κολοσσό ο σέντερ του Παναθηναϊκού αισθάνθηκε τράβηγμα στον προσαγωγό και πέρασε εκτός, ενώ δεν πρόκειται να αγωνιστεί ξανά.

Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο, μιας και οι "πράσινοι" έχασαν τον Ρισόν Χολμς. 

Στη δεύτερη κιόλας φάση του αγώνα ο Αμερικανός σέντερ αισθάνθηκε τράβηγμα στον προσαγωγό και πέρασε εκτός. Το ιατρικό επιτελείο τον συνόδευεσε στα αποδυτήρια και με μια πρώτη διάγνωση έγινε λόγος για τράβηγμα στον προσαγωγό με την πιο ενδελεχή εξέταση να γίνεται με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα. 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ποδόσφαιρο Γυναικών: Τεσσάρα του Παναθηναϊκού στα Τρίκαλα
Τώρα Ποδόσφαιρο Γυναικών: Τεσσάρα του Παναθηναϊκού στα Τρίκαλα
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Οι μουσαμάδες έκαναν και πάλι την εμφάνιση τους στο ΣΕΦ
11 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Οι μουσαμάδες έκαναν και πάλι την εμφάνιση τους στο ΣΕΦ
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Μετά από 21 μέρες… επιστροφή στο σπίτι μας» | Η ενημέρωση για τον κόσμο
21 λεπτά πριν ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Μετά από 21 μέρες… επιστροφή στο σπίτι μας» | Η ενημέρωση για τον κόσμο
BASKET LEAGUE
Τρέλα για Παναθηναϊκό στην Ρόδο
25 λεπτά πριν Τρέλα για Παναθηναϊκό στην Ρόδο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της