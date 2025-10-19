Ομάδες

Έξαλλος Αταμάν: «Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ, είναι απίστευτη η διαιτησία»
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 17:38
BASKET LEAGUE

Έξαλλος Αταμάν: «Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ, είναι απίστευτη η διαιτησία»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR δεν κρατήθηκε μετά τον τρόπο που σφύριξαν οι διαιτητές στο πρώτο ημίχρονο στη Ρόδο, το οποίο διήρκησε πάνω από 1 ώρα!

Περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά κράτησαν τα δύο πρώτα δεκάλεπτα στο Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός. Διαρκώς υπήρχαν διακοπές για φάουλ, βολές και κάθε είδους απόφαση των διαιτητών. Γεγονός που εξόργισε τον Εργκίν Αταμάν και δεν το έκρυψε στις δηλώσεις που έκανε στην ανάπαυλα.

Ο κόουτς των «πράσινων» είπε ευθέως πως έτσι δε γίνεται να παιχτεί μπάσκετ και ζήτησε από τους διαιτητές να επιτρέψουν και στις δύο ομάδες να παίξουν μπάσκετ.

Οι δηλώσεις του Αταμάν στην ΕΡΤ:

«Πρέπει να παίξουμε μπάσκετ. Δεν γίνεται να παίζουμε ένα ημίχρονο 1 ώρα και 10 λεπτά. Πόσα φάουλ δόθηκαν; Σούταραν 24 βολές σουτάραμε 19. Αφήστε και τις δύο πλευρές να παίξουν μπάσκετ. Είναι απίστευτη αυτού του είδους η διαιτησία στη διοργάνωση. Απίστευτο. Προσπαθούμε να παίξουμε μπάσκετ, αλλά ελάτε τώρα 1 ώρα και 10 λεπτά ημίχρονο. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Αυτά, τι να σκεφτούμε για τα υπόλοιπα;».



