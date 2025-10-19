Τρέλα για Παναθηναϊκό στην Ρόδο

Onsports Team

Ασφυκτικά γεμάτο το κλειστό της Ρόδου με τους φίλους του Παναθηναϊκού να μην έχουν αφήσει ούτε ένα κάθισμα άδειο.

Τρέλα επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού στη Ρόδο με την παρουσία της ομάδας.

Οι φίλοι των "πράσινων" έχουν γεμίσει ασφυκτικά το κλειστό της ομάδας του Κολοσσού και έχουν δώσει ένα εντυπωσιακό χρώμα, έχοντας δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα αφού δε σταματούν να τραγουδούν λεπτό.

Την ίδια ώρα και πάρα πολλοί φίλοι της ομάδας του Κολοσσού έχουν βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν.

Μάλιστα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός "ανέβασε" και σχετικό βίντεο στα social με τίτλο "Η Ρόδος είναι πράσινη Παναθηναϊκέ".

