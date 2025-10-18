Ομάδες

Greek Basketball League: Εύκολα η ΑΕΚ την Καρδίτσα
Onsports Team 18 Οκτωβρίου 2025, 18:27
BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Εύκολα η ΑΕΚ την Καρδίτσα

Η Ένωση επικράτησε 77-62 της ομάδας από τη Θεσσαλία για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Για μία περίοδο αντιστάθηκε η Καρδίτσα στην ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχτηκε τους Θεσσαλούς για την 3η αγωνιστική της GBL και με εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο «καθάρισε» το ματς, το οποίο και τελικά νίκησε με σκορ 77-62.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνεχίζουν με το απόλυτο νικών, ενώ η Καρδίτσα που έχει δώσει δύο παιχνίδια, γνώρισε την πρώτη της ήττα.

Πρώτος σκόρερ της Ένωσης αναδείχτηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 19 πόντους (4/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Ραϊκουάν Γκρέι σημείωσε 12 πόντους και 10 ο Κρις Σίλβα. Για την Καρδίτσα ξεχώρισαν οι Ντέιμιεν Τζέφερσον (16π.), Ντιμάζιο Ουίγκινς (11π., 8ρ.) και Νόα Χόρχλερ (11π., 5ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 37-22, 61-39, 77-62

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 12, Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 19 (4), Αρμς 3, Σίλβα 10, Σκορδίλης 2, Κατσίβελης 7 (1), Λεκαβίτσιους 3, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 6, Κουζμίνσκας 4 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 11, Τζέφερσον 7 (1), Έλις 5 (1), Κασσελάκης 4, Χόρχλερ 11 (1), Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος, Καμπερίδης 3 (1), Μάντσεν 5, Χουγκάζ

 



