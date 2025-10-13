Παναθηναϊκός: Κάταγμα στο δάκτυλο ο Σαμοντούροβ

INTIME SPORTS

Οnsports team

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος υπέστη κάταγμα σε δάκτυλο του δεξιού χεριού του.

Άτυχος στάθηκε ο νεαρός φόργουορντ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR.

Το πρωί της Δευτέρας (13/10) μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Αυτές έδειξαν πως έχει υποστεί κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός καθώς και θλαστικό τραύμα, γι’ αυτό και του τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται συνεχώς.