Αταμάν: «Και ναι, δεν είναι αστείο, το φάουλ στον Σλούκα έγινε δύο βολές στον Μιλουτίνοφ»

Οnsports Τeam

Με ανάρτησή του ο προπονητής του Παναθηναϊκού σχολίασε ως κωμικοτραγικές δύο από τις κομβικότερες φάσεις του χθεσινού αγώνα, όπου οι διαιτητές καταστρατήγησαν τους κανονισμούς του αθλήματος.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ υπήρξαν αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις που δόθηκαν υπέρ των γηπεδούχων. Και υπήρξαν και αρκετές ξεκάθαρες υπέρ του Παναθηναϊκού που δόθηκαν και πάλι υπέρ του Ολυμπιακού.

Μία από αυτές είναι και το ξεκάθαρο και επικίνδυνο φάουλ του Νιλικίνα πάνω στον Σλούκα, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να γκρεμίζει τον αρχηγό του Παναθηναϊκού και τους διαιτητές να δίνουν δύο βολές στον Νίκολα Μιλουρτίνοφ.

Ο Εργκίν Αταμάν με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σχολίασε ως κωμικοτραγική τη συγκεκριμένη φάση, ενώ χαρακτήρισε ως ελληνορωμαϊκή πάλη την σε γήπεδο μπάσκετ την κίνηση φάουλ του Βεζένκοφ πάνω στον Σορτς.

Ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε:

«Το τραγικό μέρος του βίντεο είναι ότι το φάουλ δόθηκε στον Σλούκα και ο αντίπαλος πήγε στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Και ναι, δεν είναι αστείο.

Γίναμε μάρτυρες της εφεύρεσης ενός νέου αθλήματος: της ελληνορωμαϊκής πάλης σε γήπεδο μπάσκετ. Μία πρωτιά στην παγκόσμια ιστορία».

Δείτε τα βίντεο στα stories του τεχνικού του Παναθηναϊκού στο Instagram