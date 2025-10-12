Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στο ίδιο έργο θεατές - Διπλάσιες βολές και δύο κραυγαλέες φάσεις (βίντεο)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR : Η διαιτητική τριάδα που όρισαν ΕΟΚ και ΚΕΔ στο ντέρμπι, έκανε το... καθήκον της με το ματς να ολοκληρώνεται με 22-11 βολές υπέρ των γηπεοδούχων.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 90-86 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, με το πρώτο ντέρμπι της σεζόν να κρίνεται στις λεπτομέρειες.

Σε αυτές τις λεπτομέρειες πρωταγωνίστησαν οι βολές των δύο ομάδων, που στις υπόλοιπες κατηγορίες, είχαν σχεδόν ίδιες εκτελεσμένες προσπάθειες για τρίποντα (27 έναντι 29) και δίποντα (37 έναντι 38).

Η μοναδική μεγάλη διαφορά αποτυπώθηκε στα φάουλ που σφυρίχθηκαν, με τον Ολυμπιακό να εκτελεί 22 βολές και τον Παναθηναϊκό μόλις 11.

Από αυτές, στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν τις 14, με τη διαιτητική τριάδα των Τσιμπούρη, Καπράνου και Μπακάλη να επιτρέπει το... ξύλο στους γηπεδούχους.

Είναι χαρακτηριστική η φάση με το επιθετικό φάουλ του Βεζένκοφ πάνω στον Σορτς που με λαβή ελληνορωμαϊκής τον ξαπλώνει στο παρκέ, παίρνει επιθετικό ριμπάουντ για καλάθι προσπέρασης (82-81), είναι χαρακτηριστική η φάση που το τρίτο φάουλ του Ουόρντ δε δίνεται και δίνεται επιθετικό στον Σλούκα και βολές στον Μιλουτίνοφ και άλλες τόσες που έκριναν το αποτέλεσμα.

Δείτε τις δύο φάσεις: