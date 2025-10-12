Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Φάληρο για το διπλό

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό (ΕΡΤ-2, 19:00) στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να θέλει να εκμεταλλευτεί τα αγωνιστικά προβλήματα των γηπεδούχων και να πάρει ένα πολύ σημαντικό διπλό.

Η ώρα για την πρώτη μεγάλη “μάχη” της σεζόν έφτασε. Απόψε το βράδυ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους δύο “μονομάχους” να θέλουν την νίκη για ξεκάθαρους λόγους.

Από τη μία ο γηπεδούχος Ολυμπιακός που θέλει να ξεπεράσει τα αγωνιστικά προβλήματα και να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα και από την άλλη ο Παναθηναϊκός ο οποίος κόντρα στα δικά του προβλήματα θέλει να πάρει ένα διπλό που θα του αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο.

Αν και ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν, μόλις στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η ομάδα η οποία θα φύγει νικήτρια από την αποψινή αναμέτρηση θα έχει “κερδίσει” πολύ χρόνο και άνεση για να κάνει ήρεμα τη δουλειά της αν όψει του απαιτητικού προγράμματος που έχουν μπροστά τους τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός.

Εκτός ο Ουόκαπ, τελευταία στιγμή ο Φουρνιέ

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπορεί να έχει το πλεονέκτημα της έδρας, στον αποψινό αγώνα, αλλά ο Έλληνας τεχνικός έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, καθώς ο Τόμας Ουόκαπ είναι δεδομένα εκτός “μάχης”, ενώ την τελευταία στιγμή αναμένεται να γίνει γνωστό αν ο Εβάν Φουρνιέ (που απουσίασε από την αναμέτρηση της Παρασκευής με την Ντουμπάϊ) θα είναι στη διάθεση του προπονητή του.

Αποφασίζει για εξάδα ο Αταμάν

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα (πέραν φυσικά το γνωστό του τραυματία Ματίας Λεσόρ) με τον Εργκίν Αταμάν να αποφασίζει μέχρι το μεσημέρι για την τελική εξάδα των ξένων που θα έχει στη διάθεση του για το ντέρμπι στο ΣΕΦ, με τη λογική να θέλει τους Μάριους Γκριγκόνις και Ομέρ Γιούρτσεβεν να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να μείνουν εκτός.

Ερωτηματικό η διαιτητική τριάδα

Για τους διαιτητές της αναμέτρησης δε μπορεί να ειπωθεί το παραμικρό, μιας και τα νέα ήθη και έθιμα της ΕΟΚ, η οποία αποφασίζει και διατάσσει κατά το δοθούν, δεν μας έχουν επιτρέψει να ενημερωθούμε για το ποιοι είναι οι τρεις που έχουν οριστεί για το αποψινό ντέρμπι. Αυτό, μάλλον θα το μάθουμε περίπου τρεις ώρες πριν το ματς.

Τα χθεσινά αποτελέσματα:

Άρης - Κολοσσός: 65-73

Προμηθέας - Μαρούσι: 93-88

ΠΑΟΚ - Ηρακλής: 84-82

Το σημερινό πρόγραμμα

ΑΕΚ - Πανιώνιος: 13:00

Περιστέρι - Μύκονος: 16:00

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: 19:00