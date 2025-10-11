Ομάδες

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε μόνο τους διαιτητές του Άρης – Κολοσσός!
Οnsports team 11 Οκτωβρίου 2025, 15:33
BASKET LEAGUE

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε μόνο τους διαιτητές του Άρης – Κολοσσός!

Η ΕΟΚ συνεχίζει να πρωτοτυπεί και να λειτουργεί με όποιον τρόπο θέλει ανακοινώνοντας μόνο τους διαιτητές του πρώτου αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής και έπεται συνέχεια!

Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές του αγώνα στο «Nick Galis Hall», τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ υπάρχει μόνο η τριάδα των ρέφερι που θα σφυρίξει στον αγώνα του Άρη με τον Κολοσσό και για τα υπόλοιπα ματς… αναμονή! Να θυμίσουμε, φυσικά, ότι το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής περιλαμβάνει και το ντέρμπι, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR.

Δείτε παρακάτω την... πρωτοτυπία της Ελληνικής Ομοσπονδίας

diaitites eok



