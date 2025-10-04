Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ: Κουτουλιά του Σίλβα στον Γκαλβανίνι, αποβλήθηκε ο παίκτης της Ένωσης
Onsports Team 04 Οκτωβρίου 2025, 22:09
BASKET LEAGUE

Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ: Κουτουλιά του Σίλβα στον Γκαλβανίνι, αποβλήθηκε ο παίκτης της Ένωσης

Ο παίκτης της ΑΕΚ που προ ημερών είχε συλληφθεί για άρνηση σε αλκοτέστ, αποβλήθηκε γιατί χτύπησε με το κεφάλι αντίπαλο.

Νέες περιπέτειες για τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ. Ο παίκτης της Ένωσης που πριν μερικές μέρες είχε συλληφθεί λόγω άρνησής του να υποβληθεί σε αλκοτέστ από την τροχαία, αποβλήθηκε 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Για την πρεμιέρα της GBL.

Εκνευρίστηκε με τον Γκαλβανίνι και η αντίδρασή του ήταν αψυχολόγητη, καθώς του έριξε κουτουλιά. Όχι με μεγάλη δύναμη, όμως αυτό ήταν αρκετό για να τον στερηθεί η ομάδα του στην κρίσιμη τελική ευθεία του ματς.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Πέμπτος με πεντάρα ο Βόλος, άνοδος για ΟΦΗ και Πανσερραϊκό
35 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Πέμπτος με πεντάρα ο Βόλος, άνοδος για ΟΦΗ και Πανσερραϊκό
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ – Βόλος 2-5: Θριαμβευτικό πέρασμα με πεντάρα και… βασιλιάς του κάμπου
59 λεπτά πριν ΑΕΛ – Βόλος 2-5: Θριαμβευτικό πέρασμα με πεντάρα και… βασιλιάς του κάμπου
BASKET LEAGUE
Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ: Κουτουλιά του Σίλβα στον Γκαλβανίνι, αποβλήθηκε ο παίκτης της Ένωσης
1 ώρα πριν Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ: Κουτουλιά του Σίλβα στον Γκαλβανίνι, αποβλήθηκε ο παίκτης της Ένωσης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Η Τσέλσι νίκησε τη Λίβερπουλ, στην κορυφή η Άρσεναλ
1 ώρα πριν Premier League: Η Τσέλσι νίκησε τη Λίβερπουλ, στην κορυφή η Άρσεναλ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved