Ξανθόπουλος: «Να φεύγουμε από το γήπεδο και να λέμε πως δώσαμε τα πάντα»!

Ο τεχνικός των «κυανοκιτρίνων» αρχικά ρωτήθηκε για την μετάβαση του από παίκτη σε προπονητή μέσα στο καλοκαίρι.

«Δεν ήταν εύκολο γιατί μιλάμε για μια καριέρα 23 χρόνων ως αθλητής. Βέβαια, ήταν μια απόφαση που την είχα πάρει καιρό πριν. Σίγουρα ευλογημένος που έπαιξα τόσα χρόνια μπάσκετ και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, που αφού σταμάτησα κατευθείαν βρήκα δουλειά σαν προπονητής στην ομάδα που σταμάτησα. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση» υποστήριξε ο Βασίλης Ξανθόπουλος.

Όσο για το ποιες είναι οι αρχές του, εξήγησε: «Αυτό που είχα και σαν παίκτης, να βγάλω την καλύτερη εκδοχή των παιδιών και την δικιά μου. Να δίνουμε πάντα το 100% μέσα στο γήπεδο, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο. Όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος έχω πει και στα παιδιά θέλω να φεύγουμε από το γήπεδο, να γυρίζουμε στα σπίτια μας και να λέμε σήμερα έδωσα τα πάντα. Αν το κάνουμε αυτό σίγουρα θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και θα έχουμε μια πετυχημένη χρονιά».

Για τις πολλές αλλαγές που έγιναν τη φετινή σεζόν, τόνισε: «Έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Φύγανε πολλά παιδιά από την ομάδα, έφυγε ο προπονητής και όλο το προπονητικό επιτελείο. Έπρεπε να φτιάξουμε τα πάντα από την αρχή. Έμεινε μόνο ο Σι Τζέι Χάρις και ο Βλάντο Γιάνκοβιτς από την περσινή ομάδα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τις επιλογές που κάναμε. Κοιτάξαμε να επιλέξουμε παιδιά που είναι καλοί αθλητές, αλλά το κυριότερο είναι καλοί χαρακτήρες. Γιατί όλα ξεκινάνε από τα αποδυτήρια. Και πιστεύω ότι έχουμε κάνει καλές επιλογές. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα. Πολύ σημαντικό ότι βγάλαμε την προετοιμασία χωρίς τραυματισμούς σοβαρούς και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο επιτελείο, γιατί βοήθησε πολύ σ’ αυτό το κομμάτι. Από τους συνεργάτες μου τους προπονητές, μέχρι τον γυμναστή, τους φυσιοθεραπευτές, τους γιατρούς όλοι βοήθησαν πάρα πολύ. Είναι καλό να έχουμε καλά αποδυτήρια, καλά γραφεία να είμαστε καλά μεταξύ μας, κυρίως στις δύσκολες στιγμές».

Όσον αφορά το νέο πρωτάθλημα, υποστήριξε: «Σίγουρα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Έχουν δυναμώσει όλες οι ομάδες, είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Γιατί βλέπουμε ότι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής έχουν βάλει λεφτά νέοι επενδυτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το άθλημα που αγαπάμε. Θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και ελπίζω εμείς από τη δικιά μας μεριά για την προσπάθεια που θα κάνουμε και τις νίκες που θα κάνουμε και με το θέαμα που θα προσφέρουμε να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Έχω πει στα παιδιά είναι πολύ σημαντικό να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Να το δούμε αν γίνεται γεμάτο το γήπεδο μας. Γιατί εγώ που είμαι και μιας… ηλικίας έχω παίξει αν όχι σε γεμάτο στα τρία τέταρτα γεμάτο το γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτό θα σημαίνει πως έχουμε κάνει κάτι πολύ καλά».

Τέλος, για την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας στο FIBA Europe Cup, υπογράμμισε: «Θέλω να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια, ώστε να κάνουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε, ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, να περάσουμε στην επόμενη φάση για να έχουμε διπλούς αγώνες, ενώ θα είναι και επιτυχία για μας».

Γιάνκοβιτς: «Έχω μεγάλη ευθύνη»

Από την πλευρά του ο αρχηγός της ομάδας Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς αναφέρθηκε στην φετινή προσπάθεια της ομάδας. Αναλυτικά, είπε:

Για τους λόγους που έμεινε στην ομάδα: «Καλή σεζόν να έχουμε, πρώτα απ’ όλα. Οι λόγιοι είναι πολύ απλοί. Δείξανε την πρόθεση από πολύ νωρίς η ομάδα και ο προπονητής πρόσωπό μου. Με θέλανε εδώ στην καινούργια αυτή προσπάθεια. Νομίζω ότι ένας από τους βασικούς λόγους ήταν αυτός, ότι μου δόθηκε ευκαιρία να μπορώ να είμαι από την αρχή της σεζόν, φυσικά, μετά από αρκετά χρόνια που καθόμουν τέτοια εποχή. Νομίζω ότι μου αρέσει αυτός ο ρόλος. Είναι κάτι που ήθελα. Και νομίζω ότι το κίνητρο, ότι είναι μια καινούργια ομάδα, και ότι είναι ένα καινούργιο σύνολο, είναι ένας από τους λόγους που το αποφάσισα».

Για το πως είναι να έχει τον Βασίλη Ξανθόπουλο προπονητή: «Εντάξει, τον Βασίλη τον ξέρω από 16 χρονών. Τον ξέρω από πολύ παλιά από τον Πανιώνιο Είναι περίεργο γιατί πρέπει να τον φωνάζω coach πλέον αντί για Μπίλι. Αλλά παράλληλα είναι ωραίο γιατί νομίζω ότι θέλω να τον βοηθήσω στην καινούργια του αρχή. Έχω μεγάλη ευθύνη και εγώ γι’ αυτό. Και μου αρέσει αυτή η ευθύνη».

Για τους στόχους της νέας σεζόν: «Οι στόχοι της σεζόν είναι να γίνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται η ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή για να το κάνουμε αυτό. Όπως είπα και χθες στην παρουσίαση, νομίζω ότι είμαστε ένα σύνολο που έχει πολύ καλούς χαρακτήρες. Καλά αποδυτήρια. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια του Μπίλι πριν ξεκινήσει η σεζόν. Και από εκεί και πέρα, πρέπει να βρούμε τη χημεία για να μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για μια απαιτητική σεζόν. Μιας και είμαστε μια καινούργια ομάδα».

Για το τι εικόνα σου έχει αφήσει η προετοιμασία: «Μπορώ να πω ότι ανεβάσαμε αρκετά ταχύτητα στο παιχνίδι. Είναι αρκετά απαιτητικός ο Βασίλης αυτό. Κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε ταλέντο στην επίθεση. Κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να δουλέψουμε ακόμα στην άμυνα. Νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Είμαστε πιεστικοί. Κάθε προπόνηση είναι μια μάχη για εμάς. Νομίζω ότι θα είναι αυτονόητο. Θα βελτιωνόμαστε και θα γίνουμε καλύτεροι όσο περνάει καιρός. Και όσο γνωρίζουμε καλύτερα ο ένας από τον άλλο. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, είναι και ευθύνη μου να μπορώ να καθοδηγήσω τα παιδιά που είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. Και που είναι rookie και σαν επαγγελματίες».

Χάρις: «Έχουμε μια ομάδα που μπορεί να κάνει αίσθηση»

Ο Σι Τζέι Χάρις, που είναι ο δεύτερος αρχηγός της ομάδας του Περιστερίου, δήλωσε: «Πρώτα απ’ όλα, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Ένιωσα μεγάλη στήριξη από τους φιλάθλους και τη διοίκηση, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι εδώ για ακόμη έναν χρόνο».

Όσον αφορά τον στόχο για την νέα σεζόν, εξήγησε: «Να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται. Πιστεύω ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί πραγματικά να κάνει αίσθηση φέτος και ο στόχος μας είναι να παίζουμε σκληρά σε κάθε ματς και να φέρνουμε νίκες».

Τέλος, για τον προπονητή του, Βασίλη Ξανθοπουλο, σχολίασε: «Μέχρι στιγμής είναι φανταστικός. Προπονεί ακριβώς όπως έπαιζε, με πάθος, επιθετικότητα και φυσικά ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Είναι πραγματική χαρά μέχρι τώρα».