Αγραβάνης για άσεμνη χειρονομία Φουρνιέ: «Σε παγώνει, έχουμε ξεφύγει σαν αθλητές»

Onsports Team

Ο Έλληνας φόργουορντ σχολίασε την ατιμώρητη χειρονομία του Εβάν Φουρνιέ στο Game 3 των τελικών της GBL, τονίζοντας πως αν την είχε κάνει εκείνος θα είχε δεχτεί διετή ποινή.

Πολλά απ’ όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, έχουν πάψει να βγάζουν νόημα. Ανάμεσα σε αυτά και η επιβολή ποινών ή η ατιμωρησία, όσων οι πράξεις σηκώνουν βαρύτατες ποινές. Όπως ο Εβάν Φουρνιέ για την απρεπέστατη χειρονομία που ευτυχώς δεν «τίναξε» στον αέρα το Game 3 των τελικών της GBL.

Ο Δημήτρης Αγραβάνης ήταν φιλοξενούμενος σε εκπομπή της KingBet και μίλησε για την πράξη αυτή του Γάλλου παίκτη του Ολυμπιακού. Τονίζοντας πως αν αυτός είχε κάνει κάτι ανάλογο, θα τον είχαν τιμωρήσει παραδειγματικά.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Έκανε το χειρότερο. Δηλαδή αυτή την χειρονομία δεν μπορώ να καταλάβω πως την κάνει ένας αθλητής στους οπαδούς, οσο τρελαμένος και να είσαι. Είναι πολύ άσχημη χειρονομία. Δεν λέω ότι τα έχω με τον παίκτη, γενικά όποιος και να το έκανε θα το έλεγα αυτό. Είναι ωραίος τύπος, αλλά αυτή η χειρονομία σε παγώνει όταν την βλέπεις στην οθόνη. Γιατί εγώ το παιχνίδι το έβλεπα. Τι κάνουνε, ώπα, έχουμε ξεφύγει σαν αθλητές. Αν το είχα κάνει εγώ θα είχα φάει απαγόρευση δυο χρόνια από την Ελλάδα και θα έφευγα από την χώρα»