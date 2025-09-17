Στην PAO BC Academy ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μίλησε στα παιδιά

Onsports Team

Ο «Greek Freak» βρέθηκε στην προπόνηση των ακαδημιών του «τριφυλλιού» και έδωσε συμβουλές στους μικρούς θαυμαστές του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πρότυπο για τα παιδιά. Θέλουν να του μοιάζουν, να ακολουθήσουν τα βήματά του στο μπάσκετ και να πετύχουν όσα κι αυτός. Οπότε η επίσκεψη του «Greek Freak» στην PAO BC Academy, ήταν μια ξεχωριστή έκπληξη για τα παιδιά που μαθαίνουν τα μυστικά του αθλήματος.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας, μίλησε στα παιδιά και έδωσε χρήσιμες συμβουλές. Στάθηκε περισσότερο στη νοοτροπία και στην εργατικότητα που πρέπει να έχουν. Μάλιστα τους τόνισε πως έχει δει παίκτες χωρίς ιδιαίτερο ταλέντο να κάνουν καριέρα στο ΝΒΑ, απλά επειδή είναι εργατικοί και δίνουν τα πάντα σε κάθε αγώνα.

Τα παιδιά τον άκουσαν με θαυμασμό, παίρνοντας ένα ξεχωριστό μάθημα και οδηγίες από έναν σπουδαίο αθλητή και άνθρωπο.