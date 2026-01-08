Πένθος στο βρετανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρύλος της Λιντς, Τέρι Γιόραθ

FA WALES

Στο πένθος βυθίστηκε το βρετανικό ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο θρύλος της Λιντς και της εθνικής Ουαλίας, Τέρι Γιόραθ.

Βαρύ πένθος επικρατεί στη Λιντς, αλλά και συνολικά στο βρετανικό ποδόσφαιρο, μετά την απώλεια του Τέρι Γιόραθ.

Ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από μακρόχρονη μάχη με ασθένεια. Τόσο η Λιντς όσο και η εθνική ομάδα της Ουαλίας εξέφρασαν τη θλίψη τους, αποχαιρετώντας τον μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

? Everyone at Leeds United is devastated to learn of the passing of club legend Terry Yorath.



Our thoughts and deepest sympathies are with Terry’s family, friends and former teammates at this incredibly sad time.



Rest in peace, Terry. pic.twitter.com/51JHIJNvyf — Leeds United (@LUFC) January 8, 2026

Ο Γιόραθ αγωνίστηκε σε τέσσερις συλλόγους κατά τη διάρκεια της καριέρας του — Λιντς, Κόβεντρι, Τότεναμ και Μπράντφορντ — με το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό κομμάτι της πορείας του να συνδέεται με τη Λιντς. Προερχόμενος από τις ακαδημίες του συλλόγου, κατέγραψε 183 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, σημειώνοντας 11 γκολ και μία ασίστ.

Με τη φανέλα των «παγωνιών» πανηγύρισε την κατάκτηση του αγγλικού πρωταθλήματος τη σεζόν 1973-74, ενώ συμμετείχε και σε δύο ευρωπαϊκούς τελικούς, το 1973 και το 1975, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου.