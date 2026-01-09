Stoiximan GBL: Αυτοί είναι οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής

Οnsports Τeam

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Τζιοπάνος, Μπακάλης και Νικολαϊδης στο Telekom Center Athens.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη Betsson και τον Ηρακλή ορίστηκαν οι Τσιμπούρης, Καρπάνος και Μαρτινάκος, ενώ στο ματς του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι θα είναι οι Τζιοπάνος, Μπακάλης και Νικολαΐδης.

Αναλυτικά:

Σάββατο 10/1

Αλεξάνδρειο 15.30 Άρης Betsson-Ηρακλής Τσιμπούρης-Καρπάνος-Μαρτινάκος (Τζαμάκου-Πανταζής)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Κολοσσός H Hotels Collection Τηγάνης-Σκανδαλάκης-Μαγκλογιάννης (Ντίνος)

Κυριακή 11/1

Sunel Arena 13.00 ΑΕΚ-Μύκονος Betsson Συμεωνίδης-Θεονάς-Αγγελής (Μωϋσιάδης-Βογιατζάκη)

Γ. Μπουρούσης 13.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Ολυμπιακός Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Σκαλτσής (Τέγα)

Telecom Center Athens 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι Betsson Τζιοπάνος-Μπακάλης-Νικολαϊδης (Κουλούρης)

Αγ. Θωμά 16.00 Μαρούσι Chery-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Παπαπέτρου-Ζακεστίδης-Χατζημπαλίδης (Παυλόπουλος)