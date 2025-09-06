Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Φιλικό με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά για το Περιστέρι
Οnsports team 06 Σεπτεμβρίου 2025, 07:44
BASKET LEAGUE

Φιλικό με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά για το Περιστέρι

Το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά θα αντιμετωπίσει το μεσημέρι του Σαββάτου (6/9, 14:00) το Περιστέρι σ’ ένα δυνατό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.

Οι «κυανοκίτρινοι» θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, καθώς ο αντίπαλος είναι ενισχυμένος εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και έχει ποιότητα.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του θα μπορέσουν να δουν την πορεία της προετοιμασίας και το κατά πόσο αφομοιώνεται η φιλοσοφία του από τους νέους παίκτες.

Η καλή «χημεία» είναι το ζητούμενο κατά την διάρκεια της προετοιμασίας, καθώς επίσης οι αυτοματισμοί στην επίθεση, αλλά και η καλή λειτουργία στην άμυνα.

Μετά το πρώτο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιήθηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με τον ΒΙΚΟ Falcons, οι «κυανοκίτρινοι» θα μπορέσουν να δουν την πρόοδο της δουλειάς τους στο παρκέ απέναντι στο Μαρούσι.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Φιλικό με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά για το Περιστέρι
28 λεπτά πριν Φιλικό με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά για το Περιστέρι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για απάτη μέσω e-mail: Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα
3 ώρες πριν Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για απάτη μέσω e-mail: Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Απίστευτο και όμως αληθινό: Ο Ράμσεϊ σκόραρε και ο Αρμάνι πέθανε - Συνεχίζεται η «κατάρα»
6 ώρες πριν Απίστευτο και όμως αληθινό: Ο Ράμσεϊ σκόραρε και ο Αρμάνι πέθανε - Συνεχίζεται η «κατάρα»
MUNDIAL
Εθνική Ελλάδας: «Δεν έχουμε φόβο, είμαστε καλή ομάδα» - Όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς!
7 ώρες πριν Εθνική Ελλάδας: «Δεν έχουμε φόβο, είμαστε καλή ομάδα» - Όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved