Φιλικό με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά για το Περιστέρι

Οnsports team

Το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά θα αντιμετωπίσει το μεσημέρι του Σαββάτου (6/9, 14:00) το Περιστέρι σ’ ένα δυνατό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.

Οι «κυανοκίτρινοι» θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, καθώς ο αντίπαλος είναι ενισχυμένος εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και έχει ποιότητα.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του θα μπορέσουν να δουν την πορεία της προετοιμασίας και το κατά πόσο αφομοιώνεται η φιλοσοφία του από τους νέους παίκτες.

Η καλή «χημεία» είναι το ζητούμενο κατά την διάρκεια της προετοιμασίας, καθώς επίσης οι αυτοματισμοί στην επίθεση, αλλά και η καλή λειτουργία στην άμυνα.

Μετά το πρώτο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιήθηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με τον ΒΙΚΟ Falcons, οι «κυανοκίτρινοι» θα μπορέσουν να δουν την πρόοδο της δουλειάς τους στο παρκέ απέναντι στο Μαρούσι.