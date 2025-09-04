Ομάδες

Σοκ στον Άρη με Τανούλη: Ρήξη χιαστού και μηνίσκου
Οnsports Τeam 04 Σεπτεμβρίου 2025, 12:20
BASKET LEAGUE

Σοκ στον Άρη με Τανούλη: Ρήξη χιαστού και μηνίσκου

Οι φόβοι των ανθρώπων του Άρη επιβεβαιώθηκαν με τον Έλληνα παίκτη να περνάει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου. 

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η σεζόν για την ομάδα του Άρη και τον Γιώργο Τανούλη .

Ο τραυματισμός του Έλληνα παίκτη αποδείχθηκε όσο σοβαρός είχε εκτιμηθεί αρχικά, με την διάγνωση του ιατρικού επιτελείου να κάνει λόγο για ρήξη μηνίσκου και χιαστού. 

Ο παίκτης του Άρη θα περάσει μάλιστα στη διάρκεια της Πέμπτης (4/9) την πόρτα του χειρουργείου για να υποβληθεί σε επέμβαση και στη συνέχεια να ξεκινήσει την αποθεραπεία του.



