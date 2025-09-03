Παναθηναϊκός AKTOR: Η τυχερή μέρα του μικρού Γιώργου

Onsports Team

Ένας 11χρονος φίλος των «πράσινων» σκαρφάλωσε στα τζάμια για να δει τα ινδάλματά του και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού του χάρισαν την ευκαιρία να δει από κοντά τους παίκτες που θαυμάζει.

Οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens, συνεχίζονται. Οι «πράσινοι» που βρίσκονται αυτό τον καιρό στην ομάδα και δεν έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους, δουλεύουν εντατικά ενόψει της νέας χρονιάς.

Στην προπόνηση της Τετάρτης (3/9) τους περίμενε μια ξεχωριστή και ευχάριστη έκπληξη. Από έναν πιτσιρικά ο οποίος έδειξε την λατρεία του για τον Παναθηναϊκό και το θαυμασμό του για τα «πράσινα» αστέρια.

Στη διάρκεια της προπόνησης λοιπόν, έγινε αντιληπτό πως ένας πιτσιρικάς έχει σκαρφαλώσει στα τζάμια του βοηθητικού. Προσπαθώντας να δει τους άσους του «τριφυλλιού». Μάλιστα έγραψε και μηνύματα αγάπης για τους «πράσινους», σχεδιάζοντας το τριφύλλι παράλληλα.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού χαμογέλασαν και τους άγγιξε η κίνηση αυτή του πιτσιρικά. Έτσι, έβαλαν τον 11χρονο Γιώργο στο προπονητικό. Για να δει μέρος της δουλειάς των παικτών που θαυμάζει. Του χάρισαν και μία μπλούζα της ομάδας, την οποία αμέσως φόρεσε με καμάρι, επιδεικνύοντας το έμβλημα του συλλόγου.

Στα social media της ΚΑΕ, υπάρχει η εξής ανάρτηση για τον Γιωργάκη:

«Η τυχερή μέρα του μικρού φίλου της ομάδας μας!

Κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης ο 11χρονος Γιώργος… σκαρφάλωσε μέχρι τα τζάμια του βοηθητικού γηπέδου του Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει τα ινδάλματά του.

Παράλληλα, θέλοντας να εκφράσει την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό, έγραψε στα τζάμια “ΜΟΝΟ ΠΑΟ”, με τους ανθρώπους της ομάδας να τον εντοπίζουν και να κάνουν το όνειρό του πραγματικότητα!

Ο μικρός Γιώργος παρακολούθησε από κοντά μέρος της προπόνησης, ενώ έλαβε ως δώρο μια μπλούζα της ομάδας την οποία φόρεσε άμεσα ποζάροντας με υπερηφάνεια στον φακό. Το χαμόγελό του λέει τα πάντα!».