Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Με Λεκαβίτσιους αναχωρεί για την Ιταλία – Τα φιλικά που θα δώσει
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 01 Σεπτεμβρίου 2025, 22:19
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Με Λεκαβίτσιους αναχωρεί για την Ιταλία – Τα φιλικά που θα δώσει

Η ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Λούκας Λεκαβίτσιους, αναχωρεί για την Ιταλία, όπου θα δώσει τα πρώτα εκτός συνόρων φιλικά της.

Ο Λιθουανός γκαρντ είναι και με τη… βούλα παίκτης της «Ένωσης».

Ο Λεκαβίτσιους θα ακολουθήσει την «κιτρινόμαυρη» αποστολή, η οποία αναχωρεί την Τρίτη (02/09) για το παγωμένο Λιβίνιο των Ιταλικών Άλπεων. Η ΑΕΚ θα λάβει μέρος στο Valtellina Summer League 2025.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, θα αντιμετωπίσει (19:00, ώρα Ελλάδος) την Κρεμόνα, και στις 5 Σεπτεμβρίου στο γειτονικό Σόντριο (21:00, ώρα Ελλάδος) την Τρέντο.



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025: Πλήγμα στη Γερμανία - Νοκ άουτ για το υπόλοιπο τουρνουά ο Βόιγκτμαν
2 ώρες πριν Eurobasket 2025: Πλήγμα στη Γερμανία - Νοκ άουτ για το υπόλοιπο τουρνουά ο Βόιγκτμαν
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Σερβία – Τσεχία 82-60: Νίκη στο ρελαντί πριν το ντέρμπι πρωτιάς με την Τουρκία
2 ώρες πριν Eurobasket 2025, Σερβία – Τσεχία 82-60: Νίκη στο ρελαντί πριν το ντέρμπι πρωτιάς με την Τουρκία
MUNDIAL
Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε το… ταξίδι για το Μουντιάλ 2026 – Πρώτη προπόνηση πριν τα προκριματικά
3 ώρες πριν Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε το… ταξίδι για το Μουντιάλ 2026 – Πρώτη προπόνηση πριν τα προκριματικά
SUPER LEAGUE
AEK: «Κιτρινόμαυρος» για τρία χρόνια ο Γκρούγιτς, την Τρίτη (02/09) η ανακοίνωση!
3 ώρες πριν AEK: «Κιτρινόμαυρος» για τρία χρόνια ο Γκρούγιτς, την Τρίτη (02/09) η ανακοίνωση!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved