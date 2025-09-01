ΑΕΚ: Με Λεκαβίτσιους αναχωρεί για την Ιταλία – Τα φιλικά που θα δώσει

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Λούκας Λεκαβίτσιους, αναχωρεί για την Ιταλία, όπου θα δώσει τα πρώτα εκτός συνόρων φιλικά της.

Ο Λιθουανός γκαρντ είναι και με τη… βούλα παίκτης της «Ένωσης».

Ο Λεκαβίτσιους θα ακολουθήσει την «κιτρινόμαυρη» αποστολή, η οποία αναχωρεί την Τρίτη (02/09) για το παγωμένο Λιβίνιο των Ιταλικών Άλπεων. Η ΑΕΚ θα λάβει μέρος στο Valtellina Summer League 2025.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, θα αντιμετωπίσει (19:00, ώρα Ελλάδος) την Κρεμόνα, και στις 5 Σεπτεμβρίου στο γειτονικό Σόντριο (21:00, ώρα Ελλάδος) την Τρέντο.