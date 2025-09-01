Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ απέκτησε τον Λούκας Λεκαβίτσιους
Print Screen
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 01 Σεπτεμβρίου 2025, 17:41
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ απέκτησε τον Λούκας Λεκαβίτσιους

Η ΑΕΚ ενίσχυσε την περιφέρεια της, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Λούκας Λεκαβίτσιους.

Ο άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR αποτελούσε τον διακαή πόθο του Ντράγκαν Σάκοτα για τη θέση του πλέι μέικερ.

Η κοινή επιθυμία, άλλωστε, των δύο πλευρών ήταν αυτή που εν τέλει έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς ο Λεκαβίτσιους αντιμετώπιζε έναν τραυματισμό στους κοιλιακούς.

Η ΑΕΚ έδειξε διάθεση να περιμένει, ο Λιθουανός γκαρντ συνέχισε τις εντατικές θεραπείες κι εν τέλει ξεπέρασε το πρόβλημά του.

Η «Ένωση» προσθέτει, λοιπόν, στο ρόστερ της έναν παίκτη που γνωρίζει πολύ καλή την ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο ότι φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR για δύο χρόνια (2017-19), αλλά η σύζυγός του είναι Ελληνίδα και διατηρεί σπίτι στη χώρα μας.

Την περασμένη σεζόν ο «Λέκα», ως παίκτης της Ζαλγκίρις, μέτρησε 2.1 πόντους σε 14 ματς στη Euroleague.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Κάλεσμα του Τι Τζέι Σορτς στον κόσμο της ομάδας - «Το σπίτι μας περιμένει»
16 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Κάλεσμα του Τι Τζέι Σορτς στον κόσμο της ομάδας - «Το σπίτι μας περιμένει»
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57: Ισοπέδωση χωρίς έλεος...
25 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57: Ισοπέδωση χωρίς έλεος...
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα
33 λεπτά πριν Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα
BASKET LEAGUE
Μεταγραφές: Η ΑΕΚ απέκτησε τον Λούκας Λεκαβίτσιους
1 ώρα πριν Μεταγραφές: Η ΑΕΚ απέκτησε τον Λούκας Λεκαβίτσιους
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved