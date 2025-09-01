Μεταγραφές: Η ΑΕΚ απέκτησε τον Λούκας Λεκαβίτσιους

Print Screen

Η ΑΕΚ ενίσχυσε την περιφέρεια της, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Λούκας Λεκαβίτσιους.

Ο άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR αποτελούσε τον διακαή πόθο του Ντράγκαν Σάκοτα για τη θέση του πλέι μέικερ.

Η κοινή επιθυμία, άλλωστε, των δύο πλευρών ήταν αυτή που εν τέλει έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς ο Λεκαβίτσιους αντιμετώπιζε έναν τραυματισμό στους κοιλιακούς.

Η ΑΕΚ έδειξε διάθεση να περιμένει, ο Λιθουανός γκαρντ συνέχισε τις εντατικές θεραπείες κι εν τέλει ξεπέρασε το πρόβλημά του.

Η «Ένωση» προσθέτει, λοιπόν, στο ρόστερ της έναν παίκτη που γνωρίζει πολύ καλή την ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο ότι φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR για δύο χρόνια (2017-19), αλλά η σύζυγός του είναι Ελληνίδα και διατηρεί σπίτι στη χώρα μας.

Την περασμένη σεζόν ο «Λέκα», ως παίκτης της Ζαλγκίρις, μέτρησε 2.1 πόντους σε 14 ματς στη Euroleague.