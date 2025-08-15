Μεταγραφές: Η ΑΕΚ έκανε δικό της και τον Αντόνις Άρμς – Φιλικό με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ

AEK BC

Μια ακόμα σπουδαία μεταγραφή ολοκλήρωσε η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε τον Αντόνις Αρμς - Φιλικό με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε θα δώσει, όπως και την περασμένη σεζόν, η «Ένωση».

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν εντείνει τις προσπάθειες τους το τελευταίο διάστημα και τελικά κατάφερε να αποσπάσει τη θετική απάντηση του Αμερικανού γκαρντ.

Ο Αρμς έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, καθώς μέχρι τώρα αγωνίστηκε σε G-League και Κίνα. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν οι Γουάνγκτονγκ Τάιγκερς, όπου μέτρησε 10.2 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ για την απόκτηση του Αντόνις Αρμς:

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι συμφώνησε με τον Αντόνις Αρμς (Adonis Arms, 27 χρ., 1 μ.98).

Ο Αμερικανός φόργουορντ/γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα», έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Αρμς γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 1998 στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ.

Ξεκίνησε τη διαδρομή του στο NCAA και αγωνίστηκε σε Mesa Community College (2016-2018), Northwest Nazarene (2018-2019), Winthrop Eagles (2020-2021) και Texas Tech (2021-2022). Μάλιστα, στη θητεία του στο Northwest Nazarene, αναδείχθηκε Great Northwest Athletic Conference Player of the Year με 20,6 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Σε επίπεδο G-League, αγωνίστηκε σε Grand Rapids Gold (2022-2023) και Memphis Hustle (2023-2024), με μέσο όρο 15,6 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Κίνα για λογαριασμό των Guangdong Southern Tigers, με τους οποίους σε 10 αναμετρήσεις, είχε κατά μ.ό. 10,2 πόντους, 1,6 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 1,4 κλεψίματα, ενώ το φετινό καλοκαίρι πραγματοποίησε και τέσσερις εμφανίσεις με τους Χιούστον Ρόκετς στη Summer League του NBA, όπου είχε κατά μ.ό. 15,5 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 3,8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1,3 κοψίματα.

Adonis, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»!

Φιλικό με Φενέρ στις 17 Σεπτεμβρίου

Η ΑΕΚ, όπως συνέβη και το περασμένο καλοκαίρι, θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε σε δυνατή φιλική αναμέτρηση, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 17 Σεπτεμβρίου, όπως ακριβώς είχε συμβεί και την περασμένη σεζόν. Η ΑΕΚ είχε ηττηθεί με 75-85, έχοντας πραγματοποιήσει, όμως, πολύ καλή εμφάνιση.

Νωρίτερα, η «Ένωση» θα βρεθεί στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Κρεμόνα και την Τρέντο, το διήμερο 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Επίσης, θα λάβει μέρος στο τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» (19-20 Σεπτεμβρίου), όπου θα συμμετάσχουν επίσης οι Πανιώνιος, Βαρέζε και Καρδίτσα.

Να θυμίσουμε ότι η προετοιμασία της ΑΕΚ θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη (19 Αυγούστου) και το πρώτο φιλικό (κεκλεισμένων των θυρών) είναι με αντίπαλο τη Μεγαρίδα στις 30 Αυγούστου.