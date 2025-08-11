Μεταγραφές: Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Χαραλαμπόπουλο, το… παλεύει για Άντονις Αρμς!

INTIME SPORTS

Παίκτης της ΑΕΚ θα είναι την ερχόμενη σεζόν ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος, ενώ η «Ένωση» συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Άντονις Άρμς.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Έλληνα φόργουορντ κι αναμένουν να λάβουν το υπογεγραμμένο συμβόλαιο.

Ο Χαραλαμπόπουλος βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο της ΑΕΚ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε καλό δρόμο το τελευταίο διάστημα. Τελικά, παρά την προσπάθεια του Άρη να τον κάνει δικό του, ο 28χρονος φόργουορντ αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της «Ένωσης» για συμβόλαιο ενός έτους, χωρίς να αποκλείεται στη συμφωνία να υπάρχει οψιόν για ακόμα μια σεζόν.

Ο Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από τέσσερα χρόνια, καθώς από το 2021 αγωνίζεται στο εξωτερικό, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Βενέτσια, Φορτιτούντο Μπολόνια, Πέζαρο, Σάσαρι και Τουρκ Τέλεκομ.

Την περασμένη σεζόν στάθηκε άτυχος, καθώς στο ξεκίνημα της υπέστη ρήξη χιαστού σε αγώνα της Τουρκ Τέλεκομ με τον Άρη και τέθηκε νοκ άουτ για το υπόλοιπο της. Πλέον, είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση για λογαριασμό της ΑΕΚ, η οποία θα γίνει η έκτη ελληνική ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί, καθώς στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Λαυρίου, Ολυμπιακού κι Ιωνικού Νίκαιας.

Παράλληλα, η ΑΕΚ συνεχίζει να δουλεύει την περίπτωση του Άντονις Άρμς, με τον οποίο τις τελευταίες οι επαφές έχουν ενταθεί ξανά. Ο 27χρονος περιφερειακός, ο οποίος είχε καλή εικόνα στο Summer League, διαθέτει πολλά από τα στοιχεία που θέλει ο Ντράγκαν Σάκοτα για τις θέσεις «2-3».