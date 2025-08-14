Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: «Κόπηκε» στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους, διάθεση να περιμένει έχει η «Ένωση» - Όλα τα δεδομένα
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 14 Αυγούστου 2025, 15:59
BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: «Κόπηκε» στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους, διάθεση να περιμένει έχει η «Ένωση» - Όλα τα δεδομένα

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους δεν πέρασε τα ιατρικά κι η μεταγραφή του στην ΑΕΚ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή, ωστόσο η κοινή διάθεση των δύο πλευρών να συνεργαστούν δεν φέρνει οριστικό «ναυάγιο».

Η «Ένωση» είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Λιθουανό γκαρντ, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα.

Τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε κι ως εκ τούτου η μεταγραφή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι υπάρχει οριστικό «ναυάγιο», καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του.

Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι η ΑΕΚ αρχίζει και πάλι να ρίχνει ματιές στην αγορά, αλλά παράλληλα έχει και τη διάθεση να περιμένει τον Λεκαβίτσιους, ο οποίος συνεχίζει τις θεραπείες. Όσο για το πρόβλημα που δεν επιτρέπει στον «Λέκα» να είναι άμεσα διαθέσιμος, έχει να κάνει με τους κοιλιακούς του.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Πρόεδρος Σλάβια Πράγας για Ζαφείρη: «Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως δεν αφήνουμε τον παίκτη»
21 λεπτά πριν Πρόεδρος Σλάβια Πράγας για Ζαφείρη: «Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως δεν αφήνουμε τον παίκτη»
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: «Κόπηκε» στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους, διάθεση να περιμένει έχει η «Ένωση» - Όλα τα δεδομένα
1 ώρα πριν ΑΕΚ: «Κόπηκε» στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους, διάθεση να περιμένει έχει η «Ένωση» - Όλα τα δεδομένα
BASKET LEAGUE
Τριετές συμβόλαιο στο Περιστέρι για τους Τζιάλλα-Παπαγεωργίου
2 ώρες πριν Τριετές συμβόλαιο στο Περιστέρι για τους Τζιάλλα-Παπαγεωργίου
ΜΠΑΣΚΕΤ
Σίλβα: «Να παλέψουμε για το τρόπαιο του BCL»
2 ώρες πριν Σίλβα: «Να παλέψουμε για το τρόπαιο του BCL»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved