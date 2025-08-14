Ομάδες

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ ντύνει στα «κιτρινόμαυρα» τον Λεκαβίτσιους - Πέρασε ιατρικά ο Λιθουανός γκαρντ
INTIME SPORTS
Οnsports team 14 Αυγούστου 2025, 11:51
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ ντύνει στα «κιτρινόμαυρα» τον Λεκαβίτσιους - Πέρασε ιατρικά ο Λιθουανός γκαρντ

Τα «κιτρινόμαυρα» προβάρει ο Λούκας Λεκαβίτσιους, καθώς είναι κοντά στο να υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ - Υπάρχει προφορική συμφωνία, περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στην «Ένωση».

Η «Ένωση» είναι έτοιμη να κάνει άλλη μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της, καλύπτοντας το κενό που έχει στη θέση του πλέι μέικερ.

Η ΑΕΚ προχωράει την περίπτωση του Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλή την ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο ότι φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR για δύο χρόνια (2017-19), αλλά η σύζυγός του είναι Ελληνίδα και διατηρεί σπίτι στη χώρα μας.

Ο 31χρονος γκαρντ βρίσκεται στην Αθήνα, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και σε περίπτωση που πάνε όλα καλά θα υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, με την οποία υπάρχει προφορική συμφωνία. Την περασμένη σεζόν ο «Λέκα», ως παίκτης της Ζαλγκίρις, μέτρησε 2.1 πόντους σε 14 ματς στη Euroleague.



