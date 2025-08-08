Στην Ελλάδα ο τρισευτυχισμένος Ρισόν Χολμς - «Είμαι έτοιμος για να παλέψω. Πάμε για το 8ο!»

Onsports Team

Ο σπουδαίος NBAer εμφανίστηκε χαμογελαστός για τη νέα σελίδα που ανοίγεται στην καριέρα του, ενώ τόνισε πως δεν… κρατιέται να μπει στο παρκέ και να βιώσει την αγάπη του κόσμου.

Η συμφωνία του Ρισόν Χολμς με τον Παναθηναϊκό AKTOR, επιτεύχθηκε. Ο Αμερικανός σχεδόν αμέσως μπήκε στο αεροπλάνο και ξεκίνησε το ταξίδι για την Ευρώπη. Αφήνοντας για πρώτη φορά στη λαμπρή του καριέρα το ΝΒΑ. Οι «πράσινοι» έγιναν η αιτία να πειστεί να αγωνιστεί στην EuroLeague.

Μέσω Κωνσταντινούπολης ο 31χρονος δυναμικός σέντερ έφτασε στην Αθήνα. Η πτήση του προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» στις 20:35.

Πλέον, απομένει να περάσει ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό η σπουδαία μεταγραφή. Ο Χολμς θα αγωνιστεί στο «τριφύλλι» αν όλα πάνε καλά, ενώ ήδη έχει φορέσει τις φανέλες των Φιλαντέλφια Σίξερς, Φοίνιξ Σανς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντάλας Μάβερικς και Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, παίζοντας σε 489 αγώνες του ΝΒΑ.

Δε σταματούσε να χαμογελά!

Πέρασαν πάνω από 30 λεπτά από τη στιγμή που έφτασε στην Αθήνα ο Χολμς, μέχρι να εμφανιστεί στην πύλη αφίξεων. Εκεί όπου υπήρχαν φίλοι της ομάδας και τον αποθέωσαν. Ο Αμερικανός έδειξε ξαφνιασμένος και τρισευτυχισμένος απ’ την εξέλιξη αυτή!

Μάλιστα, αυτή την αγάπη με την οποία έγινε δεκτός απ’ την οικογένεια του Παναθηναϊκού, την επισήμανε αρκετές φορές και στις δηλώσεις του. Τις οποίες έκανε χαμογελαστός και ξεκάθαρα ευδιάθετος και έκπληκτος για όσα ζει!

«Ήταν δύσκολο να πω όχι στον Παναθηναϊκό»

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ρισόν Χολμς έδειξε την έκπληξη και τον ενθουσιασμό του. Παράλληλα, δεν έκρυψε πως δε βλέπει την ώρα να μπει στο παρκέ και να ανταποδώσει την αγάπη που ήδη έχει λάβει!

«Δεν το περίμενα. Από το αεροπλάνο δεν περίμενα τέτοια αγάπη. Δεν το έχω ζήσει ποτέ ξανά αυτό και ανυπομονώ να ανταποδώσω την αγάπη στο παρκέ. Δεν έχω ζήσει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο και το εκτιμώ».



Για το αν μίλησε με τον Ναν:

«Είμαστε από το ίδιο μέρος και προπονηθήκαμε μαζί. Μου μίλησε για αυτό. για την αγάπη, τους οπαδούς, τις προσδοκίες για τις νίκες. Ήταν δύσκολο να πω όχι στον Παναθηναϊκό».

Για το αν ο Παναθηναϊκός τον βοηθήσει για να γυρίσει στο ΝΒΑ:

«Ειμαι εδώ για να κερδίσω. Με ήθελαν και μου το έδειξαν. Έδειξαν αγάπη από την πρώτη στιγμή και θα παλέψω για αυτό».

Για τον κόσμο:

«Είναι απερίγραπτο. Δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο. Ανυπομονώ να πατήσω παρκέ και να ανταποδώσω την αγάπη».

Για το αν μίλησε με τον Γκραντ:

«Δεν έχω μιλήσει με τον Γκραντ ακόμη. Δουλέψαμε μαζί όταν ήταν να μπούμε στο ντραφτ. Ανυπομονώ να τον δω».

Για τοι ποιο ήταν το σημείο κλειδί στο να πει το «ναι» στον Παναθηναϊκό:

«Ο τρόπος που με προσέγγισαν. Με ήθελαν εδώ και το έδειξαν. Ήθελα να μου το δείξουν. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ και χαίρομαι που είμαι μέλος της κληρονομιάς».

Για το αν μίλησε με τον Αταμάν:

«Μίλησα για λίγο με τον κόουτς. Θα μιλήσουμε περισσότερο τώρα που είμαι εδώ».

Για το μήνυμά του προς τον κόσμο:

«Είμαι έτοιμος για να παλέψω. Πάμε για το 8ο!»

Για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ:

«Έχω δει βίντεο και φαίνεται απερίγραπτο. Περιμένω να το ζήσω από κοντά».