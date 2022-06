Περιστέρι: Υπο τις οδηγίες του Σπανούλη και επίσημα ο Τζούστον

INTIME.GR

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Σακούρ Τζούστον (26χρ., 2.01), ο οποίος θα φοράει την φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας κοντά στο καλάθι, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και στο BasketballChampions League.

Το βιογραφικό του

Ο Σακούρ Τζούστον είναι γεννημένος στις 31 Μαρτίουτου 1996 στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσι, έχει ύψος 2.01μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των πάουερ φόργουορντ και σέντερ. Στη σχολική του πορεία, φοίτησε και αγωνίστηκε στα high schools Irvington και Eastside ενώ η κολεγιακή του πορεία περιελάμβανε τρία πανεπιστήμια.

Από το 2015 έως το 2017 φοίτησε στο Hutchinson. Η σεζόν 2016-17 ήταν η καλύτερή του, με 17.3 πόντους, 12.1 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ, 1.5 κλεψίματα και 1.8 κοψίματα. Επιδόσεις που του επέτρεψαν να αναδειχτεί σε NABC Junior Player of the Year, όπως και να επιλεχθεί στην καλύτερη πεντάδα NJCAA All American.

Από το 2017 έως το 2019 αγωνίστηκε στο UNLV και το 2018 συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα All Mountain West, με μέσους όρους 14.6 πόντων, 10 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ, 0.9 κλεψίματα και 0.6 κοψίματα.

Το 2019-20 έπαιξε στο Oregon, με 7.9 πόντους και 6.3 ριμπάουντ ανά αγώνα. Ένα χρόνο αργότερα (2020-2021) αγωνίστηκε στη θυγατρική λίγκα του ΝΒΑ με τη φανέλα των Μέμφις Χαστλ.

Ενώ, την περσινή σεζόν (2021-2022) αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Basket League με την φανέλα του Άρη σε 25 αγώνες έχοντας 9.76 πόντους μέσο όρο, 7.56 ριμπάουντ και 1.4 κλεψίματα σε 24.29 λεπτά ανά αγώνα.